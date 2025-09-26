El gobierno de Collboni enfría la cesión del cuartel militar del Bruc para vivienda

La cesión del cuartel militar del Bruc se ha vuelto a poner encima de la mesa en el pleno del Ayuntamiento de Barcelona de este viernes. Ha sido a petición de Junts, que ha presentado una iniciativa para exigir al Estado el traspaso “inmediato y gratuito” de la propiedad de este inmueble, antes de finalizar este mandato en 2027, para destinarlo a construir vivienda pública. Aunque la proposición se ha aprobado con los votos de BComú y ERC, el gobierno de Jaume Collboni (PSC) ha votado en contra, junto a PP y Vox, y ha enfriado así la posibilidad de reclamar al Gobierno el reivindicado traspaso.

A pesar de compartir el “espíritu” de la proposición de aumentar el parque de vivienda pública de la ciudad, la teniente de alcalde Maria Eugènia Gay ha argumentado que no pueden apoyar la propuesta porque está fuera de las competencias municipales y se podrían “generar expectativas difíciles de cumplir”.

“No hay que perder la perspectiva y, cuando hablamos de inmuebles que son propiedad del Estado y que tienen todavía usos vinculados a la política de defensa, la realidad es que cualquier decisión requiere de procesos de diálogo, de coordinación y negociación que no dependen exclusivamente de la voluntad del ayuntamiento”, ha subrayado remarcado la prioridad del consistorio respecto a la vivienda.

Por su parte, el concejal de Junts Damià Calvet ha señalado que no tiene "ningún tipo de sentido que en pleno siglo XXI se le siga dando un uso militar" a este espacio, que ve infrautilizado, cuando a su parecer podría dedicarse a hacer barrio y vivienda asequible. BComú y ERC han apoyado la necesidad de destinar el espacio a vivienda y equipamientos vecinales, mientras que PP y Vox han defendido su uso militar.

Depósitos pluviales y la Marina del Port

El pleno también ha aprobado un plan urbanístico que permite reservar espacio del subsuelo para ubicar 29 depósitos pluviales nuevos para minimizar los riesgos de inundación cuando llueve. Asimismo, ha dado luz verde a una proposición del PP -transaccionada con Junts y BComú- para poner en marcha un plan de choque en el barrio de la Marina del Port, en la Zona Franca con presencia permanente de la Guardia Urbana y videovigilancia.