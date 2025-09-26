Fiesta mayor
FOTOS | Un espectáculo de gran formato inspirado en Gaudí llena el paseo de Gràcia por la Mercè
La compañía Insectotròpics sorprende con 'El batec de la memòria', un montaje multimedia con figuras iluminadas y proyecciones
Plantón en la Mercè: alumnos del Taller de Músics protestan contra el convenio de 1.000 € firmado con el ayuntamiento
El tiempo en Barcelona durante La Mercè 2025: previsión día a día
Barcelona ha acogido este viernes por la noche una nueva propuesta de la compañía Insectotròpics dentro de las fiestas de la Mercè 2025. 'El batec de la memòria' se presenta como un espectáculo multimedia, itinerante y abierto a todos los públicos, que ha convertido el paseo de Gràcia en un escenario de creación artística colectiva.
El recorrido se desarrollaba entre la calle Diputació y la avenida Diagonal, con una puesta en escena pensada para dialogar con el espacio público. Ofrecía dos pases de 45 minutos. La propuesta combina pintura y dibujo en directo, proyecciones visuales, música en vivo, acrobacias, movimiento escénico y vestuarios inflables. El objetivo es invitar a los asistentes a detenerse en medio del ritmo urbano y a reconectar con la memoria compartida y con los paisajes emocionales que forman parte de la vida cotidiana.
El universo simbólico y orgánico de Antoni Gaudí sirve de inspiración para una pieza que despliega formas, sombras y sonidos como elementos narrativos. El espectáculo, que también pudo verse el miércoles festivo, ofrece un viaje sensorial y visual que transforma la experiencia de la ciudad en un acto poético y participativo.
La dirección artística corre a cargo de Laia Ribas, con la dirección ejecutiva de Maria Thorson y la producción de Celia Waliño. El equipo incluye, entre otros, a Xanu y Jaime Jiménez en la creación plástica en directo, André Cruz en el diseño de vídeo, Jan Barceló en la propuesta visual y lumínica, Danio Catanuto en la composición musical, junto a músicos como Mireia Tejero y Marta Oron, además de intérpretes, acróbatas y técnicos que completan una producción coral.
Con su carácter itinerante y abierto, 'El batec de la memòria' se integraba en la programación festiva de la Mercè como una propuesta pensada para todas las edades y con vocación de transformar el corazón de Barcelona en un espacio de encuentro entre arte, patrimonio y ciudadanía.
