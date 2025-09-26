La feria de la felicidad: expertos en parques de atracciones de 100 países se reúnen en Barcelona

¿Cómo no asociar a la felicidad una feria en la que puedes comprar montañas rusas? De acuerdo, quizá ese vínculo no funcione en todos los casos. No desde luego para las personas que sufren veloxrotafobia, que es precisamente como se denomina la fobia a las montañas rusas. Pero para la mayoría, los parques de atracciones son un escenario de buenos recuerdos. Por eso, una visita a una feria del sector suena, de entrada, a un pequeño viaje a la fábrica de chocolate de Willy Wonka.

Barcelona ha sido este año anfitrión de IAAPA Expo Europa, reunión anual de la IAAPA, la International Association of Amusement Parks and Attractions, es decir, la Asociación Internacional de Parques de Diversiones y Atracciones. La cita europea -hay otras en Asia, Estados Unidos y Emiratos Árabes- convoca a empresas que fabrican productos y a parques de atracciones de más de 100 países, concentrados en dos pabellones del recinto ferial de Fira Gran Via des del pasado martes hasta este viernes.

Imagen de uno de los dos pabellones. / MANU MITRU

Cena en en el Tibidabo

Como anfritión, el parque de atracciones del Tibidabo, celebró una cena el martes en lo alto de la montaña para recibir a los participantes, a la que asistieron 1.400 personas. “Fue emocionante. No todo el mundo conoce el Tibidabo, y de noche es espectacular. Estamos muy contentos de dar a conocer el parque. Además, que la feria sea en Barcelona hace que todos los trabajadores del parque lo puedan visitar. Cuando es en otras ciudades vamos unos cuantos”, explica Rosa Ortiz, directora del parque barcelonés.

Recuerda Ortiz que hace años que se acordó que Barcelona sea la sede de la IAAPA Expo Europe cada cuatro años, por lo que la próxima vez será en 2028. En la Fira, el Tibidabo participó con la explicación de uno de sus proyectos educativos más destacados, que mezcla ocio y cienca: el Fisidabo.

Imágenes de montañas rusas en un estand. / MANU MITRU

Un recorrido por la feria, este miércoles, empieza con la montaña rusa virtual de la empresa DOF Robotics, turca, con sede en Estambul. 20 personas hacen cola para subirse a la atracción, que, explica un comercial, fue creada en 2016 y está presente en varios parques. Cuatro personas con gafas de realidad virtual se sientan en los cuatro asientos en fila de la atracción, que los mueve por los espacios que ven sus ojos. De repente, la fila de cuatro da una vuelta de campana. La realidad virtual, indican los expertos, es lo que más marca la cita ferial, aunque ya cuenta con una presencia muy destacada en el sector.

Trenes y autobuses

Uno de los aspectos llamativos de la IAAPA Expo Europa es que en el mismo pasillo se encuentra esa montaña rusa virtual y una piscina de bolas. Lo más puntero y la diversión más básica. Luego hay elementos más prácticos, como los sistemas de transporte pensados para moverse por un parque de atracciones.

Deltraih muestra autobuses eléctricos, de los que un par con no muchas plazas que parecen pequeños submarinos, descansan junto a su estand. Un poco más allá, una empresa china –un país con una presencia extensa en la feria- Hangzhou, ofrece trenes para parques, ese vehículo que los adultos emplean para lograr que los niños hagan una pausa que permita una pequeña siesta. La persona que atiende en ese punto se aventura a detallar el precio de los trenes.

Trenes chinos para transporte dentro de parques de atracciones. / MANU MITRU

200 años en el sector

El tren más pequeño, tres vagones, con capacidad para 12 personas, cuesta cerca de 22.000 euros. Uno que pueda a acoger a 120 pasajeros llega a los 170.000 euros. Uno más grande, que puede transportar a 160 almas asciende a casi 300.000 euros.

No muy lejos de donde la comercial china ofrece trenes se encuentra el estand de Mack Rides, una empresa alemana que vende algo más llamativo: ‘flat rides’ (atracciones que mueven a sus usuarios en un plano paralelo al suelo), ‘dark rides’ (recorridos interiores por espacios con efectos de algún tipo), ‘log flumes’ (montañas rusas con agua), ‘tow boat rides’ (recorridos por agua con botes) y montañas rusas.

Asientos para una atracción. / MANU MITRU

Esta firma, con base en Waldkirch, Baden-Württemberg, es especial en el sector, por tratarse de una de las más antiguas. Su fundador, Paul Mack, fue el pionero: empezó la trayectoria de la empresa en 1780, cuando empezó a fabricar carromatos y diligencias. Un siglo después, la empresa empezó a crear carromatos ambulantes para espectáculos. Con el tiempo fue ampliando el catálogo y en 1921, Mack construyó su primera montaña rusa, de madera.

Cuánto cuesta una montaña rusa

‘Hacemos sonreír a la gente’ (‘We make people smile’) reza una frase en inglés en el espacio que Mack Rides tiene en la feria. Una de sus responsables explica que no es habitual el caso de la empresa, que además de fabricar productos tiene su propio parque de atracciones, Europa Park, en la localidad de Rust, en Baden-Württemberg.

¿Cuánto cuesta una montaña rusa? El abanico de precios es grande, argumenta. La más pequeña, sin muchas complicaciones, podría costar unos cinco millones de euros, aproxima. La distancia del recorrido, su altura, el número de vueltas de campana -‘loopings’-, la complicación que pueda suponer el terreno son, dice, elementos que incrementan o reduce la tarifa. Si cifra los casos más baratos en cinco millones, sostiene que la montaña rusa más elaborada podría costar hasta 100 millones. Al final aproxima el que considera que es el precio medio de las montañas rusas: 20 millones.

Parques acuáticos y bolos

Los parques acuáticos son también protagonistas en la cita. Mas convencionales, más elaborados, más grades y pequeños. Particulares: la empresa Viegan muestra un pequeño complejo de toboganes con agua montados encima de un crucero. Un viaje dentro del viaje.

En el plano de los divertimentos más pequeños conviven máquinas de videojuegos o de hoquei que pueden encontrarse en cualquier centro comercial. Menos frecuente, por lo menos ahora mismo, es que en bares y pubs se pueda jugar a bolos. Ese es el objetivo de varias empresas, entre ellas la estadounidense Brunswick.

Máquina de bolos pensada para un bar o un hotel. / MANU MITRU

Lo explica Arturo Bayona, de Bowling Chamartín, distribuidor en España y Portugal de la firma norteamericana, que cuenta con 150 años de historia. “Brunswick es el Ferrari de los bolos”, subraya Bayona, que ofrece una de las bolas –algo más pequeñas que las de los bolos convencionales- para lanzar en el que dice que es un nuevo modelo, denominado ‘Duckpin Social’, con un solo carril y tres tiros, pensada precisamente para pubs, bares y hoteles.

Bayona prefiere no comentar el coste, pero otras fuentes del sector explican que este modelo individual podría costar menos de 30.000 euros, cuando en una bolera grande, cada carril tiene un precio cercano a 40.000 euros.

Una atracción infantil. / MANU MITRU

Miedo y karting

Mientras representantes del sector y algunos niños –se entiende que hijos de esos empleados- recorren los dos pabellones, se oye un grito desgarrador. Proviene de dos figuras de un género agradecido por quién quiere sufrir como divertimento. Están en el estand de Atractions Factory, y son dos muñecos, un hombre con aspecto de haber sido torturado, despellejado, que está atado a una especie de somier y un individuo aparentemente infectado por la rabia o cualquier otra enfermedad terrible, con aspecto sanguinolento, sentado en una silla de ruedas.

Tranquiliza mucho más la empresa china Arrowy Racing, que fabrica karts. Uno grande eléctrico cuesta unos 4.000 euros. Uno también grande pero de gasolina, unos 2.500 euros.