Detienen a tres personas en Castelldefels tras requisarles 16 kilos de cocaína

Agentes de los Mossos d'Esquadra del Grupo de Delincuencia Urbana de Gavà y agentes de la Policía Local del Grupo de Delincuencia Urbana de Castelldefels (Baix Llobregat) detuvieron el pasado 22 de septiembre a tres personas de entre 20 y 46 años tras pillarles con 16 kilos de cocaína.

Los agentes se encontraban en las inmediaciones de un supermercado de Castelldefels cuando observaron a dos hombres ordenando unos objetos en el maletero de un vehículo.

A continuación, vieron cómo otros tres hombres se acercan al vehículo mencionado, con una carga de paquetes que trasladaban desde otro vehículo a pocos metros. "En el marco de la intervención, los agentes pudieron confirmar que se estaba realizando una actividad delictiva contra la salud pública", explica la policía catalana en un comunicado.

Así, los agentes constataron durante la actuación un patrón claro de compraventa. Durante el registro, los agentes intervinieron 16 kilogramos de cocaína repartidos en 15 envoltorios, 7.980 euros en efectivo y 18.300 LEKE que es la moneda de Albania. Por último, los agentes detuvieron a los tres hombres que hacían el transporte y distribución de los productos y donde se encontraba la maleta con las sustancias.