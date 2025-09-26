Cuenta atrás para la reapertura de la Mola: exposición renovada y servicios mínimos

La cima de la Mola se prepara para volver a abrir sus puertas al público. El monasterio de Sant Llorenç del Munt permanece cerrado desde enero de 2023, cuando el histórico restaurante clausuró definitivamente su actividad. La reapertura no traerá de vuelta las brasas, la botifarra, ni las largas sobremesas que marcaron la identidad excursionista del Vallès Occidental durante décadas. Esta vez, la cima recibirá a los visitantes con un equipamiento cultural: una exposición permanente sobre la historia y el patrimonio de este Bien de Interés Nacional.

El calendario, sin embargo, no se ha cumplido. La inauguración estaba prevista en julio, pero "un contratiempo meteorológico" retrasó las obras. Tres meses después, la fecha oficial sigue sin fijarse. La dirección del parque insiste en que “la cuenta atrás está en marcha” y que la apertura será “en cuestión de semanas”.

La Sala Mirador, antiguo comedor del famoso restaurante, se convertirá en la protagonista del nuevo proyecto. Paneles, vitrinas y material audiovisual narrarán la evolución del monasterio, sus transformaciones arquitectónicas y su relación con el macizo de Sant Llorenç del Munt i l’Obac. “Nuestro objetivo es dignificar el espacio y ofrecer una experiencia distinta, más amable y abierta a todo el mundo”, explica la directora del parque, Sònia Llobet, en declaraciones a este diario. El cambio de modelo ha sido drástico y definitivo.

La Diputació de Barcelona, propietaria del edificio y del parque, decidió no renovar la concesión privada y recuperar la gestión directa del monasterio. Con ello descartó cualquier actividad de restauración: ni bar, ni menús de montaña, ni café para reponerse tras la ascensión. Tampoco habrá, al menos de momento, máquinas expendedoras, una posibilidad que estuvo meses sobre la mesa pero que quedó excluida por las limitaciones energéticas.

“Esperaremos al Plan Director, que definirá qué instalaciones mínimas podemos habilitar sin comprometer el entorno”, añaden desde el parque. Los lavabos, abiertos a los excursionistas, tampoco han llegado como se esperaba. La directora explica que ahora hay unos lavabos secos para "urgencias" y que aún no están abiertos para el público en general, pero promete que "a corto plazo habrá unos servicios mínimos”, subraya la directora.

La cima, sin sobremesas

El vacío dejado por el restaurante ya ha cambiado la fisonomía de la cima. La Diputación calcula que la afluencia se ha reducido en torno a un 20%. “La masificación ha disminuido y la montaña respira mejor”, resume el alcalde de Matadepera, Guillem Montagut. La percepción se confirma con los excursionistas. “Yo echo de menos poder tomar un café arriba, era parte del ritual y te daba un respiro tras la subida”, comenta Carme Riera, de Terrassa. “Ahora se hace más corta la estancia, es menos social”. Otros celebran el cambio: “La montaña está más limpia y tranquila, antes parecía un merendero. Ahora se disfruta más del entorno natural”, opina Jordi Salvat, vecino de Sabadell.

Las imágenes "hablan por sí solas", en palabras del alcalde de Matadepera. "En este último año, los prados se han teñido de verde. La flora ha recuperado parte del terreno perdido por el desgaste del tránsito de mulas y de centenares de comensales. Es más fácil encontrar la cima vacía un domingo a mediodía que saturada, algo impensable hace unos años”, constata Montagut.

La zona verde para finales de 2025

El patrimonio rehabilitado es solo una cara de la moneda. La otra es la gestión de los accesos al macizo. Durante años, los vecinos de Matadepera han soportado un "alud de coches" aparcados sin control en calles y caminos. “La gente aparcaba en cualquier sitio porque no estaba regulado”, recordaba Xesco Gomar, diputado de Espais Naturals de la Diputación.

Para poner orden, el consistorio trabaja en un plan que prevé habilitar 750 plazas de zona verde en el perímetro del parque. Serán gratuitas para residentes y de pago para visitantes en fines de semana y festivos. El sistema incluirá también zonas azules en los puntos de mayor rotación. La medida acumula meses de retraso, pero el alcalde asegura que “la licitación saldrá antes de final de año”.

“Queremos pacificar el entorno y ordenar la llegada de excursionistas”, explica Montagut. La Diputación complementará el plan con una red de aparcamientos disuasorios a lo largo de la carretera BV-1221, que conecta municipios como Matadepera, Talamanca o Navarcles. También se exploran acuerdos con entidades privadas como el Club Egara de Hockey para abrir estacionamientos adicionales en zonas como les Pedritxes o el Coll d’Estanalles.

Mirando más allá de la Mola

La reapertura del monasterio llega con la voluntad de cambiar la mirada sobre el macizo. La dirección del Parc Natural insiste en que la Mola debe ser entendida como un emblema y no como el único atractivo de la sierra. “Es el pico más alto y simbólico, pero no queremos que eclipse el resto de rincones. Estamos trabajando para que los visitantes descubran también otros itinerarios y municipios”, reivindica la directora.

Por ahora, el monasterio sigue cerrado. La inauguración es inminente, pero la cima se mantiene en transición: sin restaurante, con menos afluencia y pendiente de un nuevo modelo de acceso. Una cima que cuando vuelva a recibir visitantes, lo hará con un perfil distinto: menos gastronómico, más patrimonial.