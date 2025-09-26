Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Más de la mitad de los transportistas da positivo en un control de drogas en Barcelona

Un operativo de la Guardia Urbana en horario diurno en la Zona Franca detecta que 18 de los 34 conductores que se sometieron a la prueba habían consumido estupefacientes

Dos motocicletas de la Guardia Urbana en un control en Barcelona.

Dos motocicletas de la Guardia Urbana en un control en Barcelona. / GUARDIA URBANA

Barcelona
La Guardia Urbana ha multado a 18 transportistas que dieron positivo por consumo de droga en un operativo el lunes pasado a furgonetas u camionetas que circulaban por la Zona Franca, en Barcelona. La policía local ha explicado este viernes que "más del 50% de los conductores" que se sometieron a la prueba "conducían bajo los efectos de sustancias estupefacientes".

El cuerpo ha indicado que 34 conductores de vehículos de transporte de mercancías ligeras pasaron por el control en la Zona Franca. La comprobación estaba focalizada en transportistas para descubrir si conducían habiendo consumido alcohol o drogas.

Fuentes municipales precisan que el control se practicó entre las 07:00 y las 14:00 horas. Añaden que se impusieron multas de tráfico por la infracción de conducir bajo los efectos de sustancias estupefacientes.

