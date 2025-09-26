Más de la mitad de los transportistas da positivo en un control de drogas en Barcelona

La Guardia Urbana ha multado a 18 transportistas que dieron positivo por consumo de droga en un operativo el lunes pasado a furgonetas u camionetas que circulaban por la Zona Franca, en Barcelona. La policía local ha explicado este viernes que "más del 50% de los conductores" que se sometieron a la prueba "conducían bajo los efectos de sustancias estupefacientes".

El cuerpo ha indicado que 34 conductores de vehículos de transporte de mercancías ligeras pasaron por el control en la Zona Franca. La comprobación estaba focalizada en transportistas para descubrir si conducían habiendo consumido alcohol o drogas.

Fuentes municipales precisan que el control se practicó entre las 07:00 y las 14:00 horas. Añaden que se impusieron multas de tráfico por la infracción de conducir bajo los efectos de sustancias estupefacientes.