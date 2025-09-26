El tiempo en Barcelona durante La Mercè 2025: previsión día a día

Barcelona celebra esta semana las fiestas de La Mercè 2025. Hasta el 28 de septiembre, la ciudad se transforma en un gran escenario con conciertos, exhibiciones de cultura popular y actividades para todos los públicos.

Buena parte de los actos se desarrollan al aire libre, por lo que la meteorología juega un papel importante en el desarrollo de la programación. A continuación, repasamos la previsión del tiempo para la fiesta mayor.

Previsión del tiempo

El fin de semana es el momento clave de la fiesta mayor, con los conciertos y actos multitudinarios del viernes 26 y sábado 27, además del tradicional piromusical del día 28.

Para este viernes, la previsión indica un clima agradable con predominio del sol, y temperaturas mínimas de 16 ºC y máximas de 23 °C. Aquí te proponemos cinco planes que puedes hacer este viernes para aprovechar el día (y la noche).

El sábado predominarán las nubes durante buena parte del día, aunque con poca probabilidad de lluvia. Las temperaturas oscilarán entre los 18 °C y los 24 °C.

En cuanto al domingo, por ahora las predicciones apuntan a posibles lluvias a partir de la tarde. Las temperaturas, con máximas alrededor de los 24 ºC y mínimas que se acercarían a los 19 ºC.