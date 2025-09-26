Barcelona se suma al Pacte Nacional per la Llengua para que "más barceloneses puedan hablar, sentir y vivir en catalán"

Barcelona ha hecho un nuevo gesto en la defensa del uso del catalán adhiriéndose al Pacte Nacional per la Llengua, promovido por el Govern para reforzar la lengua y sumar 600.000 nuevos hablantes hasta 2030. Los votos a favor del gobierno municipal socialista, de BComú y de ERC han permitido que el ayuntamiento pueda sumarse a esta iniciativa, que quiere aumentar el conocimiento del catalán en todos los ámbitos, facilitar su uso cotidiano y reforzar su presencia entre quienes no lo tienen como lengua inicial. Del mismo modo que en la cámara catalana, Junts, PP y Vox han votado en contra.

El alcalde, Jaume Collboni, ha ensalzado el compromiso de Barcelona con el impulso del catalán, recordando que el consistorio ha estrenado este mandato la figura de comisionada del Uso Social del Catalán, cargo que ostenta Marta Salicrú. “Tenemos que conseguir que más barceloneses puedan hablar, sentir y vivir en catalán”, ha afirmado el primer edil. “Querer la lengua también quiere decir querer la ciudad y más uso social también implica más cohesión social”, ha añadido ante la presencia en el pleno del conseller de Política Lingüística, Francesc Xavier Vila, y la propia Salicrú.

A finales de agosto, el Govern hizo llegar una carta a todos los alcaldes y alcaldesas de Catalunya para invitarles a adherirse al Pacte Nacional per la Llengua. Para Vila, Barcelona -como capital de Catalunya- “también debe ser la capital del catalán”, algo que también comparte la comisionada. Según ha apuntado el conseller, se impulsarán las políticas que se piden desde el municipalismo. “Son las que están más cerca de la ciudadanía. Por lo tanto, vamos a trabajar para poder dar respuestas a esta ciudadanía y permitir a los barceloneses que puedan vivir en catalán en su ciudad", ha dicho en declaraciones a los periodistas.

En esta línea, el concejal de Cultura, Xavier Marcé, también ha defendido que Barcelona “debe ser un ejemplo para el resto de municipios en un momento de emergencia” y ha avisado de que “se equivoca quien quiere ver en esta iniciativa el menosprecio a otras lenguas y quien lo quiere convertir en un debate partidista”.

“Lo que vale es mojarse”

El pacto nació durante el mandato de Pere Aragonès (ERC), pero quedó en el aire por el adelanto electoral. Ahora se ha retomado y es algo que ha valorado el portavoz republicano en la capital catalana, Jordi Castellana. Ha asegurado que la iniciativa “representa un compromiso” y que ese es el “valor principal”. “Lo que vale aquí es mojarse” para garantizar que el catalán “siga siendo lo que ha sido siempre: una lengua orgullosamente diversa”.

Desde los Comuns, Pau González cree que es imprescindible que esta adhesión “no se quede solo en una declaración de principios” y que se acompañe de una planificación estratégica y presupuestaria. De hecho, el pacto cuenta con una inversión de 255 millones de euros este 2025 y con la previsión de invertir al menos 200 millones de euros anuales hasta 2030. “Toca arremangarse”.

“No podemos estar en esta foto”

Junts ha votado en coherencia con la posición de partido en el Parlament, donde decidió no estampar su firma. Tampoco lo hizo la CUP, ni PP, ni Vox ni Aliança Catalana. “En condiciones normales podríamos votar favorablemente pero no estamos en condiciones normales, estamos en una situación de emergencia”, ha argumentado el concejal Joan Rodríguez. “Los gestos están bien, pero el tiempo de los gestos ha pasado. El catalán necesita más acciones. No podemos estar en esta foto”, ha dicho.

Por parte del PP, el portavoz Juan Milián, ha considerado que el pacto es “un paso más en la deriva nacionalista del PSC” que “arrincona el castellano y margina una parte importantísima de la ciudad”. “No es promoción, es imposición y está alejada de la realidad de Barcelona”, ha añadido. En la misma línea, Liberto Senderos (Vox), ha tildado la medida de “intervencionista y nacionalista” que “coloca a la ciudad en una senda de confrontación lingüística”.

La urgencia se acentúa

La urgencia ante el uso del catalán se ha acentuado tras los resultados de la última encuesta sobre usos lingüísticos del Govern, que reveló que menos de un tercio de la población en Catalunya considera el catalán su lengua "habitual", y también ante la resolución del Tribunal Constitucional sobre el 25% de las clases en castellano.

En la ciudad, el catalán también flaquea. Los barómetros anuales que el Ayuntamiento de Barcelona realiza entre restauradores y comerciantes, a los que ha tenido acceso EL PERIÓDICO, lo demuestran. La mitad de los empleados de los bares de Barcelona no habla catalán y una cuarta parte no lo entiende.