Empieza la construcción del primer edificio cooperativo de viviendas para ancianos de Barcelona

El primer edificio cooperativo de viviendas para ancianos de Barcelona, conocido como Can 70 y situado en el distrito de Sarrià-Sant Gervasi, ha iniciado su construcción este viernes. Durante el acto de colocación de la primera piedra, el teniente de alcalde de Vivienda, Jordi Valls, ha destacado el valor de Can 70 para la ciudad. El proyecto, impulsado por la cooperativa Sostre Cívic, constará de 10 viviendas, que se venderán a precio de coste a personas mayores, y 29 unidades de agregación.

"El éxito de los proyectos está en su capacidad para generar tanto capital económico como social, y aquí se genera capital social", ha señalado Valls, que ha reivindicado la importancia de todos los ámbitos -público, privado y tercer sector- para combatir la crisis de la vivienda. El teniente de alcalde estaba acompañado del secretario general de Derechos Sociales de la Generalitat, Raúl Moreno, y el comisionado municipal de Vivienda, Joan Ramon Riera.

En este sentido, ha sostenido que el "reto de la vivienda es tan brutal que cualquier piedra hace pared". También ha garantizado el compromiso del Ayuntamiento de Barcelona por seguir impulsando el convenio ESAL, cuyo objetivo es incrementar la construcción de pisos en la ciudad promovidos por entidades de vivienda social.

Apuesta comunitaria

Por su parte, Moreno ha señalado la importancia que tienen la "colaboración de las instituciones" para que se sigan promoviendo este tipo de apuestas comunitarias. También ha abogado por seguir avanzando hacia una mayor construcción de viviendas.

A su vez, el cargo de la Generalitat ha afirmado que la voluntad del Govern es seguir potenciando este tipo de iniciativas. Ha enmarcado entre las "líneas estratégicas" del ejecutivo que el tercer sector contribuya a combatir la crisis de vivienda. El presidente de la cooperativa, Carlos Alcoba, ha celebrado que con la primera piedra de Can 70 "este sueño empieza a coger forma".