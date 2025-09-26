Barcelona aprueba un veto a equipos de bandera israelí en grandes eventos deportivos como el Tour 2026

El Ayuntamiento de Barcelona se mantiene firme en su rechazo a Israel en solidaridad con Palestina y ha aprobado en el pleno de este viernes una proposición para “tomar todas las medidas necesarias” para evitar que “los equipos deportivos identificados bajo el nombre del Estado de Israel” participen en el Tour de Francia del 2026, especialmente en la salida de la competición que se hará en la capital catalana el próximo 4 de julio. La iniciativa de BComú ha salido adelante con los votos del gobierno socialista y ERC, la abstención de Junts y el voto en contra de PP y Vox.

El texto también reclama retirar el apoyo municipal a "cualquier evento deportivo que tenga lugar en Barcelona y en el que participen equipos o deportistas bajo el nombre, con financiación o en representación del Estado de Israel". Son compromisos que van en coherencia con lo que el pleno aprobó el pasado 30 de mayo, cuando Barcelona volvió a suspender las relaciones con Israel, y con el posicionamiento que ha expresado el gobierno de Jaume Collboni en las últimas semanas.

Tras la suspensión de la Vuelta y con el Tour en el horizonte, el concejal de Deportes, David Escudé, ya apostó por “ir todos a una y pedir a los organismos internacionales, empezando por el COI, la supresión de los equipos que compiten bajo la bandera israelí”.

Boicot a empresas israelíes

En la misma línea, la teniente de alcalde Maria Eugènia Gay ha asegurado que el consistorio trabajará para que “los espacios en los que Barcelona tiene responsabilidad no sean usados como escaparate para su proyección económica”.

El texto presentado por los Comuns también insiste la iniciativa aprobada en mayo, que es "impedir la presencia" de Israel y de empresas de armamento israelíes, así como empresas "que vulneren el derecho internacional", en congresos y ferias que se celebran en Fira de Barcelona. Gay ha argumentado el apoyo del gobierno municipal por “coherencia” con el posicionamiento del ejecutivo hacia Gaza y como la ciudad responde a las “crisis globales”.

Grupos municipales

Por parte de los grupos municipales, la líder de los Comuns, Janet Sanz, ha pedido en la presentación de la proposición que se haga notar el "poder" de Barcelona en el ámbito internacional para apoyar a Palestina. "Necesitamos acciones concretas y reales", ha dicho remarcando que es necesario que estas accciones "presionen el Estado genocida de Israel" y le aíslen.

Junts apuesta por la vía diplomática “por encima del boicot”, que la concejal Neus Munté ha apuntado que tiene un impacto “nulo” en la resolución del conflicto y “puede comportar pérdidas importantes para la ciudad”. En contraste, la concejal de ERC Rosa Suriñach ha defendido que el boicot sí tiene impacto cuando se aplica en el mundo empresarial, el deporte o la cultura. "Es una herramienta a trasladar en todos estos ámbitos. O lo detenemos desde la política o será la ciudadanía quien lo detenga", ha afirmado.

El portavoz del PP Juan Milián ha expresado un "dolor profundo" por la situación en Gaza, pero ha considerado que "el boicot no es paz, sino prejuicio". "La paz nunca vendrá de la exclusión", ha añadido Milián, mientras que el líder de Vox Gonzalo de Oro-Pulido ha dicho que la intención de la proposición es "tapar los problemas" de Barcelona "sea como fuere".