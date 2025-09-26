Este es el barrio donde se puede alquilar un piso por debajo de 1.000 euros en Barcelona

La vivienda se ha convertido en una de las principales preocupaciones de los jóvenes españoles, sobre todo en cuanto a las grandes ciudades se refiere.

De hecho, el barómetro municipal de Barcelona de 2025 revela que la vivienda es ahora la principal preocupación de los ciudadanos, superando a la seguridad y el turismo.

Este dato no es para menos: según el portal inmobiliario Idealista, los precios del alquiler en Catalunya se sitúan ya en los 18,5 €/m2 y en el municipio de Barcelona estos valores se acentúan.

Los datos varían

Según la web, en agosto de este año el coste del arrendamiento alcanzaba los 23,1€/m2, por lo que un piso de 90m2 costaría unos 2.079 euros de media.

Aun así, este dato varía considerablemente según el barrio: l’Eixample se posiciona como una de las ubicaciones más caras de la ciudad, donde el metro cuadrado alcanza los 25,02 euros.

Aunque ha bajado respecto al máximo histórico, que en mayo de este año se situó en 26,6 €/m2, sigue siendo un precio que solo unos pocos se pueden permitir.

Además, según concluye un estudio reciente de la OCU, únicamente en un barrio barcelonés se puede alquilar un piso de 90m2 por menos de 1.000 euros.

El barrio más barato

Se trata de Porta, uno de los 13 barrios que integran el distrito de Nou Barris: en esta zona delimitada por la avenida Meridiana, Fabra y Puig y el paseo de Valldaura, la renta media del alquiler es de 996 euros al mes.

El mismo informa de la OCU advierte de que una pareja joven debe destinar el 51% de sus ingresos para pagar el alquiler de un piso pequeño en Barcelona, cuando lo aconsejable es no superar el 30% para no tener que restringir otros gastos básicos como la alimentación, el transporte o la cultura.

Al barrio de Porta le siguen Sant Andreu, donde una vivienda cuesta 1.397 €/mes; Sant Martí de Provencals: 1.516 €/mes; Vilapicina i la Torre Llobeta (Nou Barris): 1.553 €/mes; El Guinardó: 1.604 €/mes; y en el distrito de Sants Montjuic, concretamente en La Font de la Guatlla y Hostafrancs, los alquileres sobrepasan los 1.680 y 1.690 €/mes respectivamente.

Compartir piso, la opción predilecta

Según comenta la OCU, son barrios que tienen en común que se encuentran en la periferia de la ciudad, lo que dificulta el acceso a la ciudad y tienen una baja presión turística, además de la poca oferta de ocio o servicios en el entorno más próximo.

Aun así, son precios muy elevados que obligan a los jóvenes a compartir piso para poder independizarse: como indica un estudio del Observatorio de Emancipación del Consejo de Juventud de España (CJE), el 87% de la juventud emancipada comparte vivienda para reducir gastos, con una media de 3 o 4 personas por hogar.

En Madrid es más barato

Es más, la OCU acentúa que en Madrid es más fácil encontrar alquileres por debajo de 1.000 €/mes que en Barcelona: mientras que en la capital española hay hasta 7 barrios con esta renta media, en Barcelona solo está Porta.

Ante estos datos, la organización de consumidores pide aumentar el número de viviendas de alquiler social, así como ampliar el mercado de vivienda privada para facilitar la rehabilitación de casas vacías y agilizar la resolución de conflictos.