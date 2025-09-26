El alquiler en Barcelona podría ser hasta 152 euros más barato con el fin de los pisos turísticos

Barcelona atisba la desaparición de algo más de los 10.295 pisos turísticos legales que existen en la ciudad a partir de 2028. Se trata de uno de los grandes compromisos del alcalde Jaume Collboni, al que se encomienda para moderar los precios de la vivienda en los próximos años, incrementando la oferta disponible de vivienda en la ciudad. Un estudio del Institut d’Economia de Barcelona, encargado por el ayuntamiento, concluye que tanto el precio del alquiler como el de venta de viviendas podría descender al no renovarse la vigencia de los apartamentos para viajeros.

“Teniendo en cuenta que la superficie media de los pisos de alquiler es de 71 metros cuadrados, el alquiler mensual se reduciría aproximadamente entre 92 y 152 euros”, sopesa el dictamen. El cálculo medio es en bruto, obviando las limitaciones que el propio informe menciona que cabe tener en cuenta para no lanzar las campanas al vuelo antes de tiempo.

El informe estima que el coste del arrendamiento en Barcelona puede bajar entre un 8% y un 13,4% con la supresión de las viviendas de uso turístico. “En términos absolutos, equivaldría a una disminución entre 1,3 y 2,1 euros por metro cuadrado”, pondera el trabajo, que firman tres profesores de la Universitat de Barcelona (Elisabet Viladecans, Albert Solé y Rosa Sanchis) y uno de la Universitat Autònoma de Barcelona (Miquel Àngel Garcia).

En cuanto a los domicilios de compraventa, los expertos apuntan a que los precios caerían un 6,1% con la eliminación de los pisos turísticos. “Se traduciría en una reducción de 241 euros por metro cuadrado”, infiere. Concluye que, “dado que la superficie media de los pisos de compraventa es de 93 metros cuadrados, el precio final se vería reducido en unos 22.400 euros”.

Resultados con matices

No obstante, los investigadores reconocen que las proyecciones acusan ciertas limitaciones por falta de datos “que podrían afectar a los resultados”, con lo que previenen que el pronóstico podría no cumplirse. De ese modo, avisan que el informe excluye las predicciones de la evolución de la economía para los próximos años, que pueden influir en los datos finales.

Los autores apuntan a los “factores que incentivan la demanda de vivienda” y ponen el caso de que lleguen más nómadas digitales a Barcelona o suba la oferta de alquileres de temporada. “Si estos se intensificasen, podrían generar un incremento de los precios y alquileres que compensaría parcial o totalmente la reducción derivada de la desaparición de las viviendas de uso turístico”, avisa.

También matiza que el análisis presuponga que el adiós de los pisos turísticos en poco más de dos años vaya a comportar que todos vuelvan al mercado tradicional de la vivienda. “Este retorno podría ser parcial o, incluso, no producirse por diversas razones”, aduce. Cita como ejemplo que “algunas viviendas podrían pasar al mercado no regulado de alquiler temporal o quedar cerrados y vacíos a la espera de resoluciones judiciales”. Alerta de que, “si esto sucediera, el impacto sobre los precios y los alquileres sería inferior”.

El dictamen se reduce solo a la ciudad de Barcelona, sin valorar el efecto en el entorno. “El aumento de la oferta residencial derivado de la desaparición de las viviendas de uso turístico podría atraer población de otros municipios o ciudades, incrementado la demanda de vivienda”, sostiene. “Esto podría reducir el impacto esperado sobre la moderación o disminución de los precios y alquileres cuantificado en este estudio”, apostilla.

PIB y mercado laboral

La misma investigación examina también cómo repercutiría la abolición de los apartamentos turísticos sobre la economía y el mercado laboral. Por un lado, deduce que “provocaría una caída del Producto Interior Bruto (PIB) de nueve millones de euros”. Para el conjunto del año, sería una merma de 36 millones.

“Supondría una reducción del 0,04% del PIB de Barcelona”, tasa el estudio. Detalla que, con la supresión, los tropiezos más pronunciados se registrarían en los ingresos del comercio, la hostelería, el transporte, la información y las comunicaciones. En cambio, augura que el fin de los pisos turísticos beneficiaría a las actividades financieras, inmobiliarias, profesionales y técnicas.

“Es previsible que los impactos más inmediatos sean los negativos, afectando directa e indirectamente a sectores vinculados al cese de la actividad de las viviendas de uso turístico, como el alojamiento, la hostelería y el comercio al detalle”, desmenuza. De todos modos, aprecia que si parte de la demanda se redirige hacia el alojamiento tradicional, “como los hoteles, tanto de Barcelona como de otros municipios del área metropolitana o la provincia, los impactos negativos descritos serían de menor magnitud”. Por el contrario, vaticina que los impactos positivos sobre la economía estarán supeditados a cuánto se tarda en encauzar recursos humanos, físicos y financieros “desde los pisos turísticos y los sectores asociados hacia otras actividades y sectores”.

En cuanto a la ocupación, extrae que la erradicación de los domicilios que se arriendan a viajeros “comportaría una disminución entre el 0,35% y el 1,35% del número de afiliaciones a la Seguridad Social”. Equivale a una “reducción entre 4.000 y 16.000 afiliaciones”, también en datos en bruto y descontando variables que podría alterar la proyección. Barcelona Activa prevé ofrecer orientación y formación a partir del tercer trimestre de 2027 a los trabajadores afectados por el cese de los apartamentos turísticos.