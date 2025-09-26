Badalona impulsa sus dos primeras promociones de vivienda protegida en 20 años: irán destinadas a familias con, al menos, un hijo

A escasos metros del mar y la playa, el alcalde de Badalona, Xavier Garcia Albiol, ha presentado las dos primeras promociones de vivienda protegida que desarrollará la ciudad en los últimos 20 años. Se trata de dos bloques, uno en el barrio de Canyadó y otro en el Gorg, que sumarán un total de 34 nuevas viviendas protegidas de compra y que irán destinados a familias con rentas inferiores a los 80.000 euros, que lleven, al menos, siete años viviendo en Badalona y que tengan, al menos, un hijo.

Junto al solar en el que se construirá la promoción del barrio de Canyadó y respaldado por buena parte de los miembros del gobierno, Albiol ha insistido en la importancia de desarrollar proyectos como este en el actual contexto de emergencia habitacional y en el marco de “una de las principales problemáticas que tiene la sociedad, como es el acceso a la vivienda”. “Rompemos así con una anomalía. En los últimos años, todas las ciudades del entorno metropolitano han ido desarrollando vivienda pública excepto Badalona”, ha insistido el alcalde.

Así, Albiol ha insistido en que su gobierno trabaja en la ampliación de vivienda en “dos direcciones”: para las personas que tienen menos recursos y para las clases medias que tampoco pueden acceder a una vivienda a precio de mercado. El alcalde de Badalona ha aseverado que estas dos promociones son las primeras, pero que “no serán las últimas” y que su ejecutivo prevé impulsar promociones que sumen un total de 287 pisos a lo largo del mandato. Viviendas que se repartirán entre las modalidades de alquiler social, asequible o compra.

Requisitos y precios

En el caso de la promoción de Canyadó, las viviendas, de compra, se adjudicarán por derecho de superficie durante un periodo de 75 años. Es decir, quienes adquieran esos pisos serán sus dueños durante 75 años y, una vez termine el periodo, pasan a ser de propiedad municipal. De mientras, los dueños pueden vender o poner en alquiler sus respectivos pisos, pero con una limitación de un 15% a los índices de vivienda protegida que marca la Generalitat de Catalunya.

En estos pisos, 20 en total -uno de los cuales adaptado a personas con movilidad reducida-, las personas interesadas podrán adquirirlos por entre 223.000 y 255.000 euros. Todos cuentan con tres habitaciones. El otro bloque, en la calle Progrés, tendrá 14 viviendas y costarán entre 291.000 euros y 316.000 euros. En este caso, el alcalde ha remarcado también que tampoco “se permite especular” y que quien decida vender el piso deberá hacerlo conforme a los módulos de la Generalitat. Además, el consistorio de Badalona tendrá derecho preferente de cara a su adquisición.

Ambos pisos los desarrollará la cooperativa de viviendas Llar Catalònia y la previsión es que los trabajos de construcción se inicien durante el primer semestre de 2026, por lo que la idea es entregar las llaves en el segundo semestre de 2027. Sobre los requisitos, Albiol ha indicado que han bajado el límite de 87.000 euros de ingresos por unidad familiar que marca la administración catalana y que lo han bajado a 80.000. Ha insistido también en que está destinado a vecinos que ya residan en Badalona y que estén empadronados desde hace, al menos siete años. “Y no valdrá bajo un puente”, ha advertido el edil.

Además, como son pisos con tres habitaciones, el alcalde de Badalona ha remarcado que entre los requisitos para poder optar a un piso está el de tener ya, al menos un hijo. “Somos conscientes de que las parejas jóvenes se encuentran con problemas a la hora de encontrar una vivienda”, ha dicho.