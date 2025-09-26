La ampliación del parque natural de Sant Llorenç propiciará un corredor ecológico hasta Montserrat

El pulmón verde crece. El Parc Natural de Sant Llorenç del Munt i l’Obac ultima la esperada propuesta de ampliación que cambiará el mapa de la protección medioambiental en el Vallès Occidental y el Bages. La propuesta es sumar 5.179 hectáreas nuevas a las 13.693 actuales.

El salto, que supone un 37% más de superficie protegida, reforzará el parque frente a la presión urbanística y permitirá coser el territorio con un corredor ecológico de largo alcance. El objetivo: unir, a través de la Serra de Collcardús, dos referentes naturales de Catalunya Sant Llorenç y Montserrat.

La directora del parque, Sònia Llobet, en declaraciones a este diario explica que "la ampliación del parque natural siempre beneficia. Garantiza la preservación de la naturaleza y evita que en un futuro se implanten actividades que no tienen nada que ver con la conservación". Llobet recuerda que la reglamentación será clara y común para los siete municipios afectados, lo que asegura un marco de "actuación estable".

El proyecto cuenta con el respaldo de la mayoría de ayuntamientos implicados —Terrassa, Matadepera, Vacarisses, Viladecavalls, Castellbell i el Vilar, el Pont de Vilomara i Rocafort y Sant Vicenç de Castellet—. En cambio, Rellinars se ha desmarcado. Aunque la Diputación de Barcelona, propietaria del parque, incluyó su término municipal desde el inicio, en 2019, para dar coherencia territorial a la ampliación, el consistorio no ha aceptado la propuesta debido a las discrepancias surgidas con las propiedades forestales del municipio.

A día de hoy no se prevé que el municipio entre en la propuesta formal para elevar el documento a la Generalitat de Catalunya, que deberá validar los estudios previos y aprobar mediante decreto la incorporación de los nuevos terrenos. El calendario para su ampliación, como admite la propia dirección del parque, podría alargarse más de dos años.

Desde la Diputación de Barcelona remarcan que “la propuesta está técnicamente madura y busca responder a una demanda histórica del territorio”, aunque admiten que el proceso administrativo dependerá en última instancia del Govern. Por su parte, desde la Generalitat prefieren no hacer declaraciones hasta recibir formalmente la propuesta.

El presidente del Área de Acción Climática de la Diputación, Xesco Gomar, estima el presupuesto en 185.000 euros y advierte que la ampliación exigirá más recursos humanos y económicos que deberá acordarse con la Generalitat y los municipios.

¿Qué dicen los municipios afectados?

Matadepera es un municipio clave del parque, ya que acoge su cima más alta, La Mola, y gran parte de su término está dentro del espacio protegido. Su alcalde, Guillem Montagut, respalda la ampliación, pero reclama una gestión más cercana: “Siempre hemos pedido que se nos escuche activamente. La Diputación a veces tiene un espíritu sobreproteccionista y los ayuntamientos queremos incidir desde el territorio en aspectos como la red de caminos contra incendios o la recuperación del mosaico agroforestal”.

Montagut recuerda que en la zona ya se desarrollaban actividades agroganaderas –ovejas, cerdos, mulas– que ayudaban a mantener abierto el paisaje y reducir el riesgo de incendios. "Ese mosaico agroforestal es el que tenemos que recuperar. Si la ampliación sirve para reforzar esa gestión, será positiva para todos", añade.

El alcalde de Olesa de Montserrat, Marc Serradó, también celebra el proyecto: “Recibimos con buenos ojos la ampliación porque tenemos un pie en el Vallès y sabemos que el parque soporta una gran presión ciudadana. Es lógico, porque actúa como pulmón verde en medio del territorio, y más ahora con la B-40 todavía más cerca. La iniciativa de la Diputación es positiva porque un parque natural no es un espacio virgen ni intocable, sino un territorio donde la actividad económica y humana convive y se retroalimenta con las políticas de conservación”.

Un corredor ecológico hacia Montserrat

Serradó subraya, además, la importancia del corredor verde hacia Montserrat: “Establecer corredores biológicos es fundamental para la infraestructura verde del país". Los técnicos ven con muy "buenos ojos" la propuesta, ya que permitirá el movimiento natural de fauna y flora entre ambos parques.

La conexión, insisten los expertos, además de ser una cuestión de biodiversidad, también es un mecanismo de resiliencia frente al cambio climático, ya que amplía los hábitats disponibles y reduce la vulnerabilidad de las especies. Serradó coincide: “El eje natural que forman Montserrat, Sant Llorenç y el Montseny es una de las líneas verdes más importantes de Catalunya. Crear sinergias entre ellos a nivel territorial, biológico, turístico y de conservación es clave para garantizar un paisaje en mosaico, sostenible y resiliente”.

En términos de conservación, el proyecto destaca la necesidad de proteger especies clave como el águila perdicera, que campea en la zona entre Vacarisses y Viladecavalls, o la presencia de rapaces como el águila calzada y la marcenca en el norte de Terrassa.

Para la directora del parque, la clave está en el blindaje territorial: Con la ampliación garantizamos que no se produzcan urbanizaciones ni actividades que choquen con la preservación de la naturaleza. Todo lo que favorezca los corredores ecológicos es positivo.