Alstom sale de la lista negra de la ONU sobre Palestina y podrá fabricar trenes para el metro de Barcelona

Alstom ha caído de la lista de la ONU que señala a las empresas con actividad en territorio palestino ocupado por Israel. Estar en esta lista le impedía presentarse a la convocatoria del concurso de Transports Metropolitans de Barcelona (TMB) para la compra de 39 nuevos trenes que equiparán a partir de 2029 la red de metro de la ciudad. Además de un daño a su imagen pública, se trataba de un gran impedimento para optar a un jugoso contrato de 321 millones de euros.

El pliego de condiciones del concurso comporta el veto a las empresas que son señaladas por el Consejo de Derechos Humanos de la ONU. El consejo ha avanzado este viernes una primera edición del nuevo informe en el que da cuenta de las empresas que figuran y especifica en un anexo las que dejan de estar en él.

Fin de la actividad

Alstom explicó en agosto que actualmente no tiene ninguna actividad dentro del territorio palestino ocupado. La empresa solicitó formalmente ser eliminada de la base de datos de la ONU desde diciembre de 2023, reiterando dicha solicitud en octubre de 2024 y, más recientemente, en julio de 2025, con el objetivo de que se corrigiera su presencia en la siguiente actualización de la lista. "El respeto a los derechos humanos, el compromiso ético y el cumplimiento de las legislaciones internacionales y nacionales es una máxima la compañía”, aseguró la empresa.

Al mismo tiempo impugnó el concurso de TMB. El 14 de agosto presentó el recurso especial a TMB en materia de contratación a la licitación para fabricar los 39 trenes. Para la multinacional ferroviaria, el pliego de condiciones del concurso "impide que las propias empresas puedan aportar aclaraciones o contexto". Es por ello que, según Alstom, el concurso incluye requerimientos que "atentan contra los principios establecidos en la ley de contratos del sector público".

La ferroviaria ya se encargó de suministrar los 50 trenes del anterior y último pedido más importante de TMB hasta la fecha, con un coste de 319 millones, y considera vital para la planta barcelonesa contar con un nuevo contrato de fabricación.

Relaciones rotas

El Ayuntamiento de Barcelona rompió oficialmente en junio sus relaciones con el gobierno de Israel. En un texto aprobado por el PSC, ERC y Comuns, incluyó también los ámbitos empresariales y contractuales de para evitar relaciones con compañías "que se lucren" con actividades económicas en territorios ocupados de Palestina. Los pliegos del concurso de TMB hacen referencia concreta a los listados de empresas elaborados por el Alto Comisionado para los Derechos Humanos de la ONU (ACNUDH) en los que hasta ahora figuraba Alstom.