Este viernes
Un accidente y una avería complican la salida de Barcelona a las puertas del fin de semana
La jornada ha empezado con un siniestro mortal en Lliçà de Vall, en el que un hombre de 68 años ha perdido la vida
Más de la mitad de los transportistas da positivo en un control de drogas en Barcelona
La colisión de dos turismos en la ronda de Dalt en sentido Trinitat (norte) ha complicado la circulación en Barcelona este viernes por la tarde. El accidente ha ocurrido poco después de las 16 horas de la tarde a la altura de Horta en el carril izquierdo de la vía. Por ello, se ha tenido que cortar parcialmente la vía y, junto a las retenciones que ya se acumulaban desde primera hora de la mañana, la circulación se ha entorpecido a las puertas del fin de semana con más de 10 kilómetros de retenciones.
Las dos arterias de Barcelona han registrado altas cifras de retenciones por el "efecto mirón" en la B-20 que ha afectado al sentido Llobregat y también en la B-10 por una avería que ha provocado también el corte de uno de los carriles, generado colas de vehículos que abandonaban el área de Barcelona en dirección Trinitat.
Pero la tarde también ha estado marcada por otro accidente en la AP-7 en Subirats producido poco después, sobre las 17 horas de la tarde, que ha provocado varios tramos de lentitud que superaban los 5 kilómetros. Y otro en la misma autopista por su paso por Barberà del Vallès en dirección Girona, que ha acumulado más de 8 kilómetros de retenciones.
Víctima mortal en Lliçà de Vall
Este viernes ha empezado con una víctima mortal en Lliçà de Vall (Vallès Oriental, Barcelona), donde por causas que se están investigando, un coche ha atropellado mortalmente a un peatón. A raíz del siniestro, que ha obligado a cortar la vía hasta las 4 de la madrugada, se han activado 5 patrullas de los Mossos d'Esquadra, 3 dotaciones de los Bombers de la Generalitat y 2 unidades del Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM). El fallecido era un hombre de 68 años, vecino de Vallromanes.
Con esta víctima ya son 110 personas las que han perdido la vida en accidentes de tráfico en las carreteras catalanas este 2025, según datos del Servei Català de Trànsit.
El Servei Català de Trànsit recuerda que el SIAVT (Servicio de Información y Atención a las Víctimas de Tráfico) se encuentra a disposición de los familiares y afectados por siniestros de tráfico los 365 días del año para ofrecerles un servicio de orientación e información sobre los trámites después del siniestro, conocer los recursos existentes, recibir información sobre los derechos que les reconoce la legislación vigente y el apoyo psicológico ante un siniestro de tráfico. Se puede contactar mediante el teléfono gratuito 900 100 268 y a través del web victimestransit.gencat.cat.
