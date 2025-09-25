Quién es Villano Antillano, la famosa cantante internacional que actúa este viernes por La Mercè

Barcelona se encuentra en plena celebración de su Fiesta Mayor de La Mercè, que este año se alarga hasta el 28 de septiembre. Durante estos días, la ciudad rinde homenaje a la Virgen de la Mercè, patrona de Barcelona, en un ambiente que combina tradición, cultura popular y modernidad y que atrae tanto a barceloneses como a visitantes de todas partes.

Las calles, plazas y espacios más icónicos de la ciudad se transforman en un gran escenario al aire libre, con un programa repleto de actividades para todos los públicos.

Diferentes actividades

Desde los castellers que levantan impresionantes torres humanas, hasta los correfocs que iluminan la noche con fuego y pólvora, pasando por conciertos gratuitos, espectáculos de danza, teatro de calle y proyecciones audiovisuales... Cada rincón vibra con propuestas pensadas para sorprender y emocionar.

Este año, la cantante puertorriqueña Villano Antillano será la encargada de cerrar los conciertos del escenario del Moll de la Fusta en la Barceloneta con su gira 'Guarra Tour'. El espectáculo tendrá lugar a la 1.30h de la madrugada del sábado y pondrá fin a los conciertos del viernes.

Cosechando éxitos

La cantante presenta un espectáculo consagrado a la libertad, con una puesta en escena que va más allá de los géneros estrictos y que mezcla el rap, el reggaetón y los ritmos electrónicos de una forma muy original.

Villana Santiago Pacheco, conocida globalmente como Villano Antillano, es una rapera, cantante y compositora nacida en Bayamón (Puerto Rico) en 1995.

La artista lleva desde 2018 cosechando éxitos en la música y en el año 2019 publicó su primer EP titulado 'Tiranía', donde trata temas como los prejuicios y estereotipos hacia las personas LGBT.

Sin embargo, no fue hasta su colaboración con Bizarrap en 2022 cuando logró conquistar al público internacional con ‘Villano Antillano: Bzrp Music Sessions, Vol. 51’.

Artista y activista

Gracias a esta canción, se convirtió en la primera artista transgénero y no binaria en entrar en el Top 50 Global de Spotify, donde cuenta con más de 300 mil millones de reproducciones en la plataforma.

La artista cosechó mucha fama en su país con el single 'Pato Hasta La Muerte', un tema viral donde Villano Antillano se enfrenta a comentarios homofóbicos y se declara una artista no-binaria y pionera en su género. Esto supuso un himno para muchas personas que han sufrido discriminación por su identidad u orientación sexual.

Asimismo, Villana también ha colaborado con cantantes españolas del género urbano como Lola Índigo en 'La Reina Remix', que acumula más de 31 mil millones de 'streams' en Spotify o con la canaria Ptazeta en su éxito 'Mujerón'.

Además de cantante, Villana es una activista que lucha por los derechos de las personas LGBT y el feminismo y no duda en alzar la voz ante las injusticias sociales.