Tres coctelerías de Barcelona, entre las 100 mejores del mundo: cuáles son y dónde están

Barcelona vuelve a brillar en la escena internacional de la coctelería. La prestigiosa lista The World’s Best Bars, considerada la referencia global en el sector, ha incluido en su edición de 2025 a tres bares de la capital catalana entre los 100 mejores del mundo.

Los locales barceloneses reconocidos son los siguientes:

Dr. Stravinsky

Dr. Stravinsky ya es un clásico que repite presencia en el ranking, esta vez en el puesto 83. Está ubicado en el número 5 de la calle dels Mirallers, en la zona del Born, donde se encuentran muchas de las mejores coctelerías de la ciudad.

Boadas

Boadas fue la primera coctelería de Barcelona, fundada en el año 1933, y su interior aún conserva su esencia retro. Se encuentra en el número 1 de la calle Tallers, junto a la Rambla. Este año figura en la lista en la posición número 85. Aquí puedes conocer más sobre su historia.

Foco

La coctelería Foco se estrena por primera vez en esta lista internacional, con el puesto 89. Está situado en la Vila de Gràcia, en el número 5 de la calle de l'Encarnació. Ya oímos hablar de este establecimiento cuando uno de sus cócteles, el '20th Century', fue incluido en la lista de los 50 mejores cócteles del mundo en la edición de 2024, en la posición número 20.

El ganador se sabrá el 8 de octubre

La clasificación, publicada este miércoles, recoge la lista ampliada del puesto 51 al 100, con bares de 34 ciudades de todo el mundo y 16 nuevas incorporaciones, entre ellas la primera entrada de Medellín (Colombia) y Taichung (Taiwán). España cuenta con otra representación destacada: Angelita, en Madrid, que ocupa el puesto 51.

El ranking sirve como antesala del anuncio oficial de The World’s 50 Best Bars 2025, que se celebrará en un gran evento en Hong Kong el 8 de octubre. Cabe recordar que en 2022 Barcelona fue sede de la gala y que uno de sus locales, Paradiso, fue coronado como el mejor bar del mundo.

La selección se realiza a partir de los votos de un jurado de más de 800 expertos independientes, entre ellos bartenders, educadores y escritores especializados en mixología.