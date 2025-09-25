"Tolerancia cero con los insultos": Sabadell levanta la voz contra la violencia en el fútbol

Sabadell (Vallès Occidental) ha dicho basta. La ciudad entera, de la mano de sus clubes de fútbol y del propio Ayuntamiento, ha decidido plantar cara a una lacra que desde hace tiempo envenena los campos: la violencia verbal y física que empaña lo que debería ser una fiesta del deporte.

Este jueves, en el Salón de Plenos municipal, se ha firmado un protocolo de seguridad y buen comportamiento en los campos de fútbol, elaborado por la Asociación de Clubs de Futbol de Sabadell i Comarca. Un documento que no pretende quedarse en las buenas intenciones: compromete a todos los actores —jugadores, entrenadores, árbitros, familias y público— a respetar las normas de convivencia y a dejar en la cuneta los insultos, las agresiones y la crispación.

La imagen ha sido tan simbólica como necesaria: presidentes de clubes acompañados de futbolistas jóvenes, todos con la camiseta de su equipo, sellando un acuerdo que quiere blindar el fútbol como espacio educativo y no como ring improvisado. El protocolo se basa en la "tolerancia cero con los insultos" y "las actitudes violentas", respeto al trabajo arbitral, al esfuerzo de los deportistas y al compromiso de las familias. También se exige un uso responsable de las instalaciones y de las redes sociales, terreno cada vez más abonado para el desahogo de frustraciones. En el acto han participado la alcaldesa de Sabadell, Marta Farrés; la concejala de deportes, Montserrat González; el presidente de la Asociación de Clubs de Futbol, Joan Soteras; el presidente de la Asociación de Clubes de Fútbol de Sabadell y Comarca Presidentes de los clubs de fútbol de Sabadell, Lino Gutiérrez; el Síndic de Greuges de Sabadell, Josep Escartín.

La campaña se hará visible este mismo fin de semana. En todos los partidos, desde el fútbol base hasta el primer equipo de la ciudad, se desplegará una pancarta con el lema: “Sabadell diu prou a la violència al futbol”. También los capitanes lucirán un brazalete con el mismo mensaje. Y esa pancarta no será pasajera: quedará instalada de forma permanente en cada campo como recordatorio silencioso.

El acto central tendrá lugar el sábado, en el duelo del Centre d’Esports Sabadell frente al Villarreal B, en la Nova Creu Alta. Antes del pitido inicial, jugadores, árbitros, instituciones y la regidora de Deportes se unirán para desplegar la pancarta en el círculo central. Nada de discursos, solo cinco minutos de imagen y compromiso.

Más allá de la liturgia, la apuesta es firme. Sabadell quiere ser referente en la defensa de un fútbol en el que prime la convivencia, la educación y los valores positivos. Un terreno donde los goles no solo se marquen en el marcador, sino también en la vida cotidiana: respeto, civismo y comunidad.