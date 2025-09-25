Santa Coloma invertirá 30 millones en modernizar y ampliar sus instalaciones deportivas

El Ayuntamiento de Santa Coloma de Gramenet ha presentado un ambicioso plan de inversiones que destinará casi 30 millones de euros a la construcción, renovación y mejora de las instalaciones deportivas municipales durante los próximos cinco años. El objetivo es reforzar la red pública de equipamientos, fomentar la práctica deportiva entre la ciudadanía y promover hábitos de vida saludables.

La alcaldesa Mireia González dio a conocer este jueves la iniciativa en las renovadas pistas de Prat de la Riba, uno de los primeros espacios en beneficiarse de las actuaciones. “El deporte se construye día a día en Santa Coloma y por eso presentamos este plan, que es una apuesta por la salud, la educación, la convivencia y también por el orgullo de ciudad”, señaló.

23 equipamientos y 8 espacios complementarios

Actualmente, Santa Coloma dispone de 23 instalaciones municipales y 8 espacios deportivos en centros educativos, entre ellos cuatro complejos con piscina, cuatro campos de fútbol, cuatro pabellones polideportivos, una pista de atletismo, una de frontón y siete de petanca.

El Plan 2025-2030 contempla tanto nuevas construcciones como rehabilitaciones integrales y mejoras puntuales. Las inversiones más destacadas son:

Nuevo Pabellón Can Zam (14 millones), con obras entre 2027 y 2029.

Nuevo Pabellón provisional de Safaretjos (1,5 millones), previsto para 2026 con una vida útil de ocho años.

Transformación de las pistas de Prat de la Riba en pabellón polideportivo (6 millones).

Rehabilitación integral de los pabellones del Raval (3,8 millones) y La Bastida (4 millones).

Reforma de la cubierta del pabellón Juan del Moral (300.000 euros).

Mejoras en diversas pistas deportivas municipales y escolares (120.000 euros).

Primeras obras en marcha

Durante este verano ya se han ejecutado mejoras en las pistas de Prat de la Riba, con nuevo pavimento, cestas y pintura. Además, en mayo comenzaron las obras de rehabilitación del Pabellón del Raval, que finalizarán en junio de 2026. Este proyecto cuenta con financiación europea NextGenerationEU por valor de 2,7 millones de euros.

La intervención en el Raval busca transformar el edificio en una instalación de consumo energético casi nulo, gracias a la incorporación de placas fotovoltaicas, y naturalizar su entorno con más zonas verdes y biodiversidad. También incluye actuaciones de accesibilidad: ascensor, vestuarios adaptados, señalización y graderías renovadas.

La construcción del nuevo Pabellón de Can Zam, diseñado para acoger múltiples disciplinas deportivas, está en fase de anteproyecto a cargo del Área Metropolitana de Barcelona (AMB). El proyecto ejecutivo se aprobará en 2026 y las obras comenzarán en 2027, con finalización prevista en 2029. El financiamiento proviene del Consejo Superior de Deportes y del propio AMB a través del programa PACTE 2023-2027.

Por su parte, la cubierta del pabellón Juan del Moral se rehabilitará al término de la temporada 2025-2026 para evitar interferencias con la actividad deportiva.

En palabras de la alcaldesa, la inversión de casi 30 millones permitirá “construir nuevos pabellones e instalaciones, mejorar las existentes y hacerlas más sostenibles, eficientes y accesibles”. Con este plan, Santa Coloma refuerza su apuesta por el deporte como motor de salud, cohesión social y orgullo colectivo, consolidándose como una ciudad activa, inclusiva y con oportunidades para toda la ciudadanía.