Los vecinos rechazan pacificar la Ronda del Mig sin ningún cubrimiento

El cubrimiento completo de la Ronda del Mig, donde unos 40.000 vehículos al día serpentean a la intemperie a lo largo de más de 800 metros entre tres barrios del distrito de Les Corts, es una vieja demanda que nunca se ha desvanecido en esa zona de Barcelona. Entidades vecinales empezaron a reivindicarlo en 1999, para que la extensión de la rambla que entonces se construía para soterrar 2,2 kilómetros de vías se alargara y no dejara ningún tramo a cielo abierto.

Pasados 26 años desde entonces, siguen abogando por enterrar lo que queda al descubierto del cinturón viario. Aún más, se declaran insatisfechos con la propuesta que el ayuntamiento empieza a concebir para convertir el ‘scalextric’ que acumula hasta 11 carriles en un paseo tras descartar cubrirlo por juzgarlo inviable, como EL PERIÓDICO avanzó este martes.

“Los vecinos no aceptaremos ninguna opción que no sea la cobertura total del tramo afectado”, responden la Coordinadora Vecinal de Mejía Lequerica y las asociaciones de vecinos de Les Corts y Zona Universitària. Los tres colectivos vecinales lamentan que el gobierno municipal renuncie a sepultar la Ronda del Mig, un propósito que esgrimen que “no es un capricho”, sino “una necesidad”. “Esta vía, concebida como una autopista urbana en pleno corazón del distrito, continúa generando ruido y contaminación que afectan gravemente a la salud y es una fractura física y social que afecta a miles de personas y el medio ambiente”, aducen.

La plataforma Millorem Barcelona ha abanderado la petición en los últimos años. “Tiene que haber un cubrimiento”, insiste su presidente, Óscar Palomino. “No sabemos si en realidad no es viable, porque no hemos visto los estudios que nos mencionan para descartarlo ni nos han concretado costes”, añade.

El colectivo vecinal reclama disponer de los informes para que expertos de su confianza los examinen. “Estamos igual que estábamos cuando nos reunimos con el ayuntamiento en julio”, observa Palomino. Recalca que están a la expectativa de que el consistorio los cite para que les presente sus alternativas: “Nos dijeron que nos plantearían varias opciones que tenían que aterrizar, es lo que esperamos”.

Impedimentos de fuerza mayor

El ejecutivo municipal alega impedimentos técnicos -que el equipo de arquitectos municipales cataloga de fuerza mayor- para desestimar la cobertura. Alude a dificultades a sortear por el paso de la L3 del metro y la pérdida de espacio público al tener que habilitar salidas de emergencia para cumplir los requisitos de seguridad a lo largo de un túnel que sumaría más de tres kilómetros.

En cuanto al paseo al descubierto que el gobierno municipal planea, Palomino aguarda una concreción. “Se puede hacer un paseo y solventar dos o tres cosas, pero seguimos teniendo un gran problema, que es que el barrio está dividido en dos y no hay conectividad de vecinos y comercios de un lado y otro -remarca-. No se puede solventar sin pasar por encima de la ronda”.

Parte del tramo descubierto de la Ronda del Mig en el distrito de Les Corts, en Barcelona. / JORDI COTRINA

Las entidades de Mejía Lequerica, Les Corts y Zona Universitària oponen que optar por que la ronda se tape “no es una cuestión técnica, es una cuestión de voluntad política”. Esgrimen que los exalcaldes Pasqual Maragall, Joan Clos y Jordi Hereu “prometieron públicamente su ejecución”. “Desde entonces, ningún estudio público ni privado ha puesto en cuestión la viabilidad técnica de proyecto y, a día de hoy, no hemos recibido ningún informe ni documento oficial que justifique su cancelación”, replican.

También advierten de un agravio comparativo con otras obras en la ciudad. "No entendemos que el PSC quiera cubrir tramos de la Ronda de Dalt y la Ronda Litoral con un presupuesto de 1.500 millones para reducir la contaminación y, por contra, cancele el cubrimiento de la Ronda del Mig", oponen. Junts, PP y Vox siguen pronunciándose a favor de la cobertura, mientras ERC aboga por medidas que mitiguen la contaminación ambiental y sonora.

Efectos sobre la salud

Las asociaciones de vecinos partidarias del encapsulamiento de la Ronda del Mig apuntan a “las graves consecuencias para la salud pública de la contaminación” causada por la acumulación de tráfico. “Ignorar su transformación urbana en beneficio de la salud es negar una oportunidad de mejora colectiva”, critican. Asimismo, piensan que, sin una reurbanización “profunda” del entorno, “no se podrán cumplir los nuevos límites de contaminación establecidos por la directiva europea”, más estrictos y que serán vigentes a partir de 2030.

En esa línea, solicitan la “publicación inmediata de los informes técnicos” por los que se desestima cubrir el cinturón, que se instalen aparatos de medición de la polución, crear una comisión con representación vecinal para planificar la cobertura y redactar un “plan de integración urbana” que “aborde la problemática estructural de la Ronda del Mig y los efectos en las personas y el medio ambiente”. A la espera de conocer el proyecto municipal en detalle y valorarlo, Millorem Barcelona está trazando su propio diseño para hallar solución a las complicaciones que el ayuntamiento detecta para revestir el nudo viario. “No nos conformaremos con cualquier cosa”, anticipa Palomino.

Por su parte, las asociaciones de Mejía Lequerica, Zona Universitària y Les Corts anticipan que una posibilidad intermedia, con coberturas parciales, no les convence. "No solucionaría el problema de la contaminación y el ruido ambiental, ni tampoco los efectos sobre la salud", sostienen.