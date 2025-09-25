PSC, Junts, ERC, Comuns y la CUP se unen para regular al taxi y las VTC

En una imagen política inédita, PSC, Junts, ERC, Comuns y la CUP han registrado conjuntamente este jueves en el Parlament una iniciativa legislativa para regular el transporte de personas en vehículos de hasta nueve plazas. La propuesta presentada contempla que las nuevas licencias urbanas se otorguen al taxi, al cual considera servicio público de interés económico general, en una iniciativa que pretende poner fin a años de conflictividad y dotar de un marco estable a taxis y VTC.

En una comparecencia conjunta, los socialistas han defendido el papel del taxi por responder a un servicio regulado que complementa al transporte público. Junts, que había mantenido hasta el final la incógnita sobre si secundaria la iniciativa, ha defendido su deber de estar presente “por responsabilidad de país” y para "reducir la conflictividad" entre el taxi y los VTC. El grupo ha puesto hincapié, sin embargo, en la necesidad de garantizar la seguridad jurídica y respetar el principio de libre competencia, por lo que ha manifestado que durante la tramitación parlamentaria defenderá al sector de los VTC para que quede en una mejor posición de lo que actualmente marca el texto.

Asimismo, tanto Junts como la CUP han anunciado que presentarán enmiendas para que el nivel mínimo de catalán exigido a los conductores tanto de taxi como de VTC pase del B1, tal y como recoge el texto, al B2.

Mayor control

Por su parte, los republicanos, que se han reivindicado como los padres de la norma -que se gestó durante su mandato, como también les ha concedido el PSC-, han puesto énfasis en que la instalación de dispositivos para la geolocalización de toda la flota, tanto de taxis como de VTC, permitirá la modernización del sector, garantizará el control y la detección de infracciones.

Tanto los Comuns como la CUP han defendido que el servicio regulado del taxi es el que garantiza las condiciones laborales para los conductores, frente al negocio de las plataformas que deriva en menor protección hacia los conductores. Para la CUP, "mejorar las condiciones laborales repercutirá en una mejor prestación del servicio". Fuera del Área Metropolitana de Barcelona, que restringe la actividad de los VTC bajo criterios de interés general basados en congestión y calidad del aire, el texto ofrece herramientas para que haya servicio de transporte en todo el territorio. Mientras la Generalitat será el responsable de sacar al concurso licencias, los ayuntamientos podrán otorgar permisos con una vigencia de dos años en caso de que se detecte una necesidad no cubierta.

Trámite sin dilación

La ley se tramitará a lo largo de 2025 y podría estar aprobada a finales de 2026. Junts no ha aceptado la vía de urgencia, de modo que durante el proceso parlamentario se podrán incorporar enmiendas, especialmente sobre requisitos lingüísticos, derechos laborales y condiciones de concesión. No obstante, todos los grupos implicados han asegurado que su tramitación no se dilatará más de lo necesario.

El portavoz de Élite Taxi, Tito Álvarez, ha señalado que se trata de una "ley pionera", al poner coto a los VTC en favor de una actividad regulada, frente a lugares como la Comunidad de Madrid donde, ha dicho, impera el caos en el servicio y la desprotección de los trabajadores. Álvarez ha abierto la puerta a los conductores de VTC para que se hagan taxistas: "se trabaja un 40% menos y se obtienen unos ingresos un 30% superiores que en las plataformas", les ha animado.

Para Unauto, propietario de las licencias de VTC, el texto registrado "es profundamente antisocial, y su principal efecto será la destrucción de 6.000 puestos de trabajo en Catalunya". Su aprobación implicará, en su opinió, el aumento del valor de las c¡licencias de taxi y reducirá en un 30% la actual oferta de servicios de transporte urbano. Asimismo, sostiene que pone "freno a la movilidad eléctrica", ya que su propuesta incluía el paso a una flota cero emisiones.