La mitad de los empleados de los bares de Barcelona no habla catalán y una cuarta parte no lo entiende

El catalán flaquea en la atención al público en Barcelona. Es habitual en bares y tiendas de la capital que un cliente pida en catalán cualquier producto y el interlocutor tenga serias dificultades para entenderle o responder en la misma lengua. Los barómetros anuales que el Ayuntamiento de Barcelona realiza entre restauradores y comerciantes aportan un poco de ciencia a esta impresión difusa a pie de calle, que cada cierto tiempo estalla en forma de polémicas y boicots a establecimientos concretos.

El 47,6% de los empleados de bares de menos de 10 trabajadores -la inmensa mayoría en la ciudad- no habla catalán y un 24% tampoco lo entiende, según la Encuesta de Actividad del Sector de la Restauración de Barcelona 2024, la más reciente. Recoge las respuestas de 1.000 dueños o responsables de establecimientos de la ciudad. En el pequeño comercio el catalán está un poco mejor: el 76,5% habla catalán y el 89,7% lo entiende, según la Encuesta de Actividad del Sector Comercial de Barcelona 2024, realizada a 2.411 propietarios o gerentes.

El porcentaje actual de asalariados que hablan catalán, tanto en bares como en tiendas, es el más bajo de la serie histórica. En ambos casos, las competencias lingüísticas ya vivieron un bache muy importante en 2015 y 2016, en los estertores de la gran crisis económica. Luego remontaron con fuerza, pero la pandemia truncó la tendencia al alza y desde entonces han caído año tras año. Por ejemplo, de 2023 a 2024 la comprensión del catalán en bares empeoró 3,1 puntos.

La evolución se enmarca en los ciclos económicos, turísticos y migratorios en Catalunya. Las plantillas de la restauración presentan una alta rotación y los negocios tienen una vida cada vez más corta, con 11,6 años de media. Hoy en Barcelona, el 34% de los restauradores tiene nacionalidad extranjera, así como el 53% de los empleados. Los comerciantes extranjeros suponen el 25% y entre los dependientes son el 30%.

Clientela y rótulos

El 93,3% de negocios afirman que pueden atender al público en castellano, frente al 76,3% que se ve capaz de hacerlo en catalán y el 39,7% con suficiente inglés. Solo un 8,5% atiende en francés. Los idiomas disponibles tras la barra presentan un cierto ‘gap’ respecto a la demanda, porque el 81% dicen tener clientela que habla en catalán. El 46,1% recibe peticiones en inglés y el 14,8% también en francés. El 94% coincide que tiene clientes que hablan castellano.

Por último, el consistorio pregunta la lengua usada en la rotulación de los locales. La presencia del catalán fluctúa mucho. Actualmente, el 65,4% de los carteles de comercios son en catalán, ocho puntos menos que hace dos años, pero casi tres más que en 2019. El 24,1% están escritos en castellano y el 13,5% lo están en inglés.

La formación, clave

Las cifras evidencian una necesidad formativa en las plantillas que, a día de hoy, no va pareja a una oferta a medida que la resuelva. Un tercio de los trabajadores de la restauración ha hecho algún curso en el último año y el 10% de locales querría recibir lecciones de idiomas. De hecho, entre los dueños hay un triple empate en las enseñanzas más demandadas para las plantillas: cursos de hostelería, de atención al cliente y de lengua.

La nueva comisionada municipal de Uso Social del Catalán, Marta Salicrú, valora “negativamente” el nivel actual de catalán y lo atribuye a “muchos factores”, entre los que menciona “el modelo de ciudad”, el “turismo masificado” o la “precariedad”. “Debemos trabajar para que los establecimientos entiendan que cualquier persona debe poder ser atendida en su lengua y que deben tener un personal cualificado para ello”, sostiene. En este sentido, promete que el consistorio “pondrá herramientas de formación específicas para sectores específicos” a fin de “garantizar que se respeten los derechos lingüísticos”. Advierte que sensibilizar y formar requerirá “un poco de tiempo”.

El sector mueve ficha

El Gremi de Restauració se ha reunido recientemente con Salicrú, explica, para "establecer sinergias con el gobierno y con otras instituciones implicadas en la normalización del catalán". Y en febrero la patronal presentó una alianza con el grupo municipal de ERC, que está en la oposición, para animar a los establecimientos. "En la actual primera fase, se ha priorizado la creación de nuevos recursos y materiales, que se pondrán a disposición de los restauradores y que les ayudarán a cumplir con sus obligaciones lingüísticas", avanza la entidad a EL PERIÓDICO. Este otoño anunciarán los detalles.

El comercio también se manifiesta sensible: “Conocemos bien la necesidad de reforzar el catalán en la atención al público”, apunta Pròsper Puig, presidente de la fundación Barcelona Comerç, que agrupa a los ejes de la ciudad. Algunos de ellos, añade, “ya han puesto en marcha iniciativas”, si bien recalca que “cualquier ayuda” en materia de oferta de formación y facilidades horarias “será bienvenida por el tejido de pimes y microempresas”. Puig aprovecha para lanzar un llamamiento a los tenderos de origen extranjero: “El comercio de proximidad funciona cuando se arraiga al barrio y eso incluye atención en catalán, la rotulación y la información básica en catalán, la participación en las actividades de los ejes comerciales y cuidar el trato a los vecinos”.