La Mercè 2025, entre zanjas: la fiesta mayor de Barcelona lidia con el pico de obras del mandato

Las fiestas de la Mercè conquistan Barcelona cada año de forma distinta, puesto que los escenarios van cambiando y el calendario obliga a distribuir diferente la programación de cada edición. Es una celebración resiliente a la fuerza. Pero este 2025 ha tenido que serlo un poco más que de costumbre, al coincidir con el pico de obras del mandato. El ecuador del pasado cuatrienio no fue tan álgido en operarios porque estalló la pandemia, el de hace dos mandatos navegó entre el 17A y el 1O de 2017 y el de hace tres, suficiente tenía con digerir la gran recesión inmobiliaria.

Así que esta Mercè refleja el actual momento de Barcelona, con numerosas obras simultáneas emprendidas por las distintas administraciones y entidades privadas como el Barça. Las grandes intervenciones que más se solapaban con la Mercè eran la reforma de la Rambla, la prolongación de la L8 de Ferrocarrils, la red de agua freática en Montjuïc y la recta final de trabajos en el Camp Nou.

La cabalgata de la Mercè 2025 en plaza de Catalunya, junto a vallas de las obras de la Rambla / MANU MITRU / EPC

El Institut de Cultura de Barcelona (ICUB), que es quién orquesta toda la programación con más de un año de antelación y 600 funcionarios implicados, reorganizó los escenarios en previsión de afectaciones. Uno de los cambios más evidentes ha sido la cabalgata de la Mercè, la gran rúa de ‘gegants’ que tradicionalmente llena la Rambla. Este miércoles festivo la comitiva desfiló por la Via Laietana, que por suerte había terminado su remodelación en junio. La ruta alternativa tendrá que repetirse el año que viene, porque la nueva Rambla no se estrena hasta principios de 2027.

La cabalgata de la Mercè sorprendió con un nuevo recorrido. Las obras de la Rambla obligaron a gigantes, cabezudos y figuras del bestiario de Barcelona a desfilar por la Via Laietana. / Manu Mitru

Por el contrario, el Correfoc que tradicionalmente se celebraba en la Via Laietana ha echado raíces en el paseo de Gràcia. El exilio en la arteria del lujo, como se verá este sábado, ha resultado una mudanza permanente. “Hacerlo en medio del paseo de Gràcia le da mucha más presencia. A priori no tenemos intención de sacarlo de ahí, pero nunca se sabe”, ha avanzado en una entrevista de EL PERIÓDICO la jefa de Fiestas, Festivales y Eventos del ICUB, Anna Lleó. “A medida que se van aprobando las obras nos vamos adaptando”, razonaba.

Maria Cristina suple a la Zona Universitaria

Otra novedad atañe a los conciertos. En las tres últimas ediciones, la Mercè tenía un foco nocturno destacado en el distrito de les Corts, entre las calles Menéndez Pelayo y Martí Franquès. Es un espacio entre el Camp Nou y la Zona Universitaria con pocas viviendas cerca para minimizar molestias y alejado del centro para paliar las aglomeraciones.

Fue un imán para el público más joven, en competencia directa con el escenario de la playa del Bogatell. Sin embargo, en esta edición Les Corts ha caído de la programación. De los 10 distritos, solo Les Corts y Sarrià-Sant Gervasi han quedado fuera este septiembre. En cambio, la Mercè vuelve a las torres venecianas de plaza España, a pesar de la proximidad de las obras de Ferrocarrils y el trauma de 2022, cuando murió apuñalado un joven espectador en una agresión sin esclarecer.

Escenario de la Mercè 2023 en la calle-descampado Menéndez y Pelayo / JORDI OTIX / EPC

“Este año recuperamos Maria Cristina por la previsión de que el Camp Nou ya estuviera inaugurado”, desvela Lleó. La afluencia de culés al estadio ampliado, sumada a la construcción de un Jardín Geológico de la UB en la calle Menéndez Pelayo, desaconsejaban mantener esta la ubicación. Aunque el Barça sigue hoy sin saber cuándo jugará en Les Corts, la Mercè ha hecho las maletas para reconquistar las inmediaciones de plaza España.

Entre la plaza de España y la Font Màgica -reabierta tras la sequía-, se podrá ver actuar a bandas y cantantes tan actuales como Buhos, Ginestà, Figa Flawas, Triquell, Marlena y La La Love You. Además del Piromusical, claro. Será la única pica en la zona, puesto que el añorado parque de Joan Miró está fuera de combate por segundo año a raíz de las obras de FGC.

Doble ausencia en Montjuïc

Un poco más arriba, en Montjuïc, varias obras han conllevado también afectaciones notables. La más vistosa es la pérdida temporal del foso del castillo de Montjuïc, exitoso escaparate de circo contemporáneo. Su ambiente relajado gustaba mucho a las familias. No obstante, unas obras de rehabilitación en curso dificultaban la accesibilidad y el consistorio ha preferido trasladar los espectáculos a un nuevo emplazamiento, el Parc del Fòrum. Se estrenará este fin de semana, con dos días de propuestas para todos los públicos.

El palacete Albéniz participó en la fiesta mayor de Barcelona 2023 / Manu Mitru

Por otro lado, se reduce también el gancho de los jardines Joan Maragall de Montjuïc por la cancelación de las habituales puertas abiertas del palacete Albéniz. La causa son las mejoras que se están haciendo en este inmueble usado como residencia real. La zona verde que los rodea sí tendrá actuaciones el sábado y el domingo, que solo coincidirán con las puertas abiertas del vecino Jardí Botànic Històric.

No todas las obras comportan traslados, cabe puntualizar. Un buen ejemplo es el parque de la Ciutadella, que compaginará un mercado gastronómico con la dignificación de varios espacios emblemáticos. El avance de las distintas obras en la ciudad el año que viene deparará, con gran probabilidad, más sorpresas y mudanzas.