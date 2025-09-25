Mataró alarga el alojamiento de emergencia a 48 de los vecinos desalojados del camping ilegal

El Ayuntamiento de Mataró (Marseme) ha decidido alargar su estancia en un alojamiento de emergencia a 48 de los vecinos del camping ilegal desalojado el lunes, de acuerdo con los criterios de vulnerabilidad fijados por Servicios Sociales. Aunque inicialmente se ofreció esta ayuda para un máximo de tres días, ahora esto se ha flexibilizado después de que los técnicos municipales hayan analizado la casuística de cada caso.

En total, tuvieron que ser desalojadas 163 personas, de las que 127 se han dirigido a Servicios Sociales y, de éstas, han sido realojadas en algún momento un total de 75. A partir de este viernes, además, la totalidad de los vecinos podrán volver a entrar en el asentamiento, por turnos, para empezar la retirada de sus pertenencias. Esta retirada incluye también las caravanas y habitáculos. Aquellos que puedan arrastrarse con un vehículo podrán retirarse de forma inmediata, mientras que la retirada de instalaciones más voluminosas, como las casas prefabricadas, deberá planificarse durante las próximas semanas.

Esto será ahora posible, después de que los técnicos dieron por finalizadas las labores de inspección de las parcelas y se aseguró el espacio con la retirada de todos los depósitos de combustible y las conexiones eléctricas fraudulentas. Entre otros, se han encontrado 140 bombonas de butano y camping gas.

Por lo que respecta a la red eléctrica, Endesa ha informado de que se ha encontrado con ocho grandes conexiones ilegales con una defraudación anual del fluido eléctrico equivalente al consumo de 320 hogares. Teniendo en cuenta que en el campamento había 160 parcelas, el gasto medio de cada caravana o casa prefabricada era el doble que en un domicilio convencional. Además, como ya han explicado los afectados, aunque la luz esté pinchada, los gestores de los terrenos, que están todavía huidos y en búsqueda por parte de los Mossos d'Esquadra, cobraban igualmente el gasto eléctrico a los vecinos de las parcelas, que disponían de contadores individualizados para cada uno.

Ante esto, estos días, Endesa ha reconfigurado toda la red eléctrica, ha retirado un centro de transformación para que no se puedan volver a manipular las acometidas y ha retirado palos de luz. También se ha dejado la zona asegurada para eliminar el riesgo de incendio o electrocución. Por último, el área de Bienestar Animal ha informado de que gestiona el cuidado de 37 perros y ocho gatos. Cuatro de los perros ya han sido recuperados por sus propietarios, mientras que el resto sigue en custodia municipal. También existen otros animales que no se han retirado del asentamiento de los que se está garantizando el cuidado, alimentación y control sanitario y poblacional.