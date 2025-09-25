La Mercè 2025: 5 planes imprescindibles para este viernes en Barcelona

Barcelona ya ha entrado de lleno en sus fiestas de la Mercè 2025, que este año se celebran del 23 al 28 de septiembre. El fin de semana concentra la mayor parte de conciertos multitudinarios y actividades con gran afluencia.

Este viernes 26 de septiembre, la programación ofrece propuestas culturales, familiares y musicales para todos los gustos. A continuación, repasamos cinco de los actos más destacados del día.

1. Puertas abiertas en espacios emblemáticos

Durante todo el viernes se podrán visitar de forma gratuita algunos espacios singulares de la ciudad:

Archivo Fotográfico de Barcelona (Pl. de Pons i Clerch, 2)

Casa dels Entremesos (Pl. de les Beates, 2)

Jardín Botánico Histórico (Av. dels Montanyans, 30)

Invernadero del Parc de la Ciutadella (Paseo de Picasso, 7)

La Virreina Centre de la Imatge (La Rambla, 99)

Centro de las Artes Libres – Fundación Joan Brossa (Flassaders, 40)

La Capella (Hospital, 56)

2. Plantada y paseo de bestias

De 20:00 h a 23:00 h, tendrá lugar la tradicional Plantada y paseo de bestias. Un desfile festivo y familiar con las populares bestias de fuego, pero sin petardos ni explosiones. Además, la ciudad invitada, Manchester, participa con sus dos figuras Queen Bee y The Beast-Bee.

La ruta arrancará en la plaza Comercial del Born y recorrerá el Passeig del Born, Santa Maria, Argenteria, Princesa y Comerç.

3. Concierto de Buhos

De 21:15 h a 22:15 h, en el escenario RAC105 de la avenida Maria Cristina, el famoso grupo Buhos presentará su nuevo disco 'Sempre dempeus', sin olvidar algunos de sus grandes éxitos como 'Volcans' o 'Barcelona s’il·lumina'.

4. Rigoberta Bandini

De 23:00 h a 00:30 h, en el Escenario 'Mediterràniament' de la playa del Bogatell, la artista Rigoberta Bandini interpretará algunos de sus temas icónicos, como el himno 'Ay mamá' y, probablemente, éxitos como 'Perra' o 'Así bailaba'; junto con canciones de su nuevo álbum 'Jesucrista Superstar', en el que retrata preocupaciones de su generación: desde la presión estética hasta los problemas de las redes sociales.

5. Figa Flawas

De 00:00 h a 01:10 h, el dúo Figa Flawas animará la fiesta en el escenario RAC105 de la avenida Maria Cristina. Conocidos ya como referentes de la música urbana catalana, sus seguidores podrán bailar al ritmo de temas como 'La Marina sta morena', 'Mussegu', 'Diabla' o 'Que no s’acabi'.