Última hora de las fiestas de La Mercè, en directo: conciertos y actividades

La actriz Emma Vilarasau ha dado la bienvenida a las fiestas de la Mercè con la lectura del pregón este martesen el Saló de Cent del Ayuntamiento de Barcelona. Como marca la tradición, la arroparon autoridades, familia y el numeroso público que se congregó en la plaza Sant Jaume para abrir la fiesta mayor. La intérprete catalana releva en este honor a la ilustradora Carme Solé i Vendrell, que inauguró la pasada edición, y la escritora Najat El Hachmi que lo hizo en 2023.
Sigue en este directo de EL PERIÓDICO todas las noticias de última hora de la Mercè, al minuto:
La Mercè está a la vuelta de la esquina: la fiesta mayor de Barcelona se celebrará este año del 23 al 28 de septiembre y convertirá a la capital catalana en un escenario al aire libre con más de 100 conciertos, 80 espectáculos de artes de calle y 55 actividades de cultura popular. Las plazas y los parques de la mayoría de distritos acogerán música, danza, circo y teatro para todos los públicos. El programa de las fiestas se puede descargar en PDF y mediante la App habilitada por el consistorio así como en la web del consistorio.
Barcelona recrea el histórico “secuestro” del bus 47 en La Mercè
Este miércoles 24 de septiembre, festivo por el día de la Mercè en Barcelona, el barrio de Torre Baró ha vuelto a revivir uno de los episodios más importantes de su historia: el “secuestro” del autobús de la línea 47. La recreación artística, organizada por Pallassos Sense Fronteres, ha servido como homenaje a la película 'El 47' y a la gesta protagonizada en 1978 por el conductor de autobuses y vecino del barrio, Manolo Vital. La 'performance' ha arrancado a las 10:30 horas en la Estació del Nord, donde una veintena de payasos y payasas han “secuestrado” un bus acompañados por los actores de la película 'El 47'. Desde allí, el vehículo ha ascendido hasta Torre Baró, donde ha sido recibido por una batucada que lo ha acompañado hasta el Parc de l’Aqüeducte.
Mercè en la Estació del Nord maravilla con sus noches canallas y mañanas familiares
Al abrigo de la noche y lejos de la solemnidad del pregón en el Saló de Cent, el Parc de l’Estació del Nord renació el 23 de septiembre como espacio estupendo de la Mercè con una fiesta muy canalla, que es lo que se había prometido en el programa. Solo por tentar a los que se la perdieron y que quieran vivirla en los próximos pases del viernes y el sábado, uno de los clímax, de esos que a veces desatan zipizapes políticos, fue la salida en procesión de la barbuda Santa Múnia de Barcelona, una de aquellas mártires que la Iglesia católica tuvo a bien descabalgar del santoral porque su culto comenzaba a ser incómodo. Y a la luz el sol ha amanecido el mismo parque en este miércoles festivo con un aire radicalmente distinto, familiar y alegre, señal del acierto de usar este espacio como un gigante escenario de artes de calle. A las 11 de la mañana, bajo la sombra de un árbol y con un gran corrillo de público, Mr. Wilson’s Second Liners y su embriagadora sección de viento, procedentes de Manchester, comenzaban a alegrar la jornada.
La cabalgata de la Mercè 2025 estrena nuevo recorrido por la Via Laietana
La Cabalgata de la Mercè 2025 sorprende al público familiar este miércoles con un nuevo recorrido. Las obras en la Rambla han obligado de repensar la ruta de este acto multitudinario, uno de los actos más esperados de la fiesta mayor de la capital catalana. La alternativa elegida ha sido la Via Laietana, que ha concentrado la mayor parte del desfile.
El primer día de la Mercè 2025 deja 17 detenidos por hurtos
La primera jornada de las Fiestas de la Mercè 2025 en Barcelona ha terminado con un balance de 17 personas detenidas por parte de los Mossos d'Esquadra y la Guardia Urbana, según han informado fuentes municipales este miércoles. Las fiestas de la Mercè comenzaron este martes 23 de septiembre y finalizarán el domingo 28.
La Mercè 2025: Todos los escenarios de los conciertos y espectáculos de Barcelona
Un año más, regresan las fiestas de La Mercè para llenar Barcelona de música, tradición y cultura del 23 al 28 de septiembre. Con una programación musical y cultural que se expande por toda la ciudad, este año las fiestas contarán con más de 100 conciertos gratuitos repartidos en 19 escenarios distintos alrededor de la ciudad. Además, habrá espectáculos y propuestas artísticas, actividades familiares y su legendario piromusical como clausura. Todo ello en una edición que combina el ciclo Música Mercè, que da espacio a propuestas locales, mestizas y de raíz, con el festival BAM (Barcelona Acció Musical), enfocado en proyectos emergentes, alternativos y de proyección internacional. A ello se suma la presencia de Manchester como ciudad invitada, lo que permitirá descubrir el talento artístico británico en diálogo con la escena catalana.
Ella tiene poder: la Mercè luce con orgullo el talento femenino barcelonés
En su gran escaparate anual, las fiestas de la Mercè, la Barcelona hechicera y poderosa luce este año con orgullo un precioso y amplio abanico de talento femenino local. La programación musical muestra un elenco de criaturas en un dulce momento creativo -ahí están jóvenes cometas como Mushka o faros permanentemente iluminados como Maria Arnal- ocupando las parcelas más nobles de una inmensa parrilla de espectáculos (un centenar de conciertos en 14 escenarios de la ciudad desde este martes al domingo 28 de septiembre).
Emma Vilarasau, en el pregón de la Mercè 2025: "No permitáis que los turistas os amarguen, ¡disfrutad la ciudad!"
Vilarasau ha repasado su vínculo con Barcelona, los regalos y también primeras veces que le ha dado, sin olvidarse del contexto actual. La actriz ha condenado firmemente el genocidio en Gaza y ha lanzado críticas contra el alto precio de los alquileres, la falta de inversión en cultura, la insuficiente protección del catalán, y la masificación turística. “No permitáis que los turistas os amarguen o os desplacen. ¡Ocupad la ciudad y disfrutadla!”, ha pedido a los barceloneses para estas fiestas.
"Las fiestas merecen ser celebradas porque la vida se tiene que celebrar"
Vilarasau dice que "pese a que las fiestas se unirán siempre con el recuerdo de la guerra, merecen ser celebradas porque la vida se tiene que celebrar. Llenad las calles, llenad los conciertos y todos los actos. Vivid y disfrutad de estas fiestas de la ciudad. No permitáis que los turistas os amarguen o os desplacen. Ocupad la ciudad y disfrutadla. Viva la fiesta mayor de Barcelona. Viva la Mercè", concluye.
"Deseo que se deje de negociar con un estado genocida"
"Mi deseo es que de una vez haya un castigo a Israel, porque lo que se ha acordado esta mañana no es suficiente. Deseo que se deje de negociar con un estado genocida", clama Vilarasau. "Estoy muy cansada de sentir vergüenza, impotencia y mucha tristeza de pertenecer a Europa. Y pienso que que no nos dejen entrar a Tel Aviv es quizá más un honor que un agravio".
