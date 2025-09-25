Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Última hora de las fiestas de La Mercè, en directo: conciertos y actividades

Vista panoràmica del piromusical que cerró la pasada edición de las Festes de la Mercè de Barcelona.

La actriz Emma Vilarasau ha dado la bienvenida a las fiestas de la Mercè con la lectura del pregón este martesen el Saló de Cent del Ayuntamiento de Barcelona. Como marca la tradición, la arroparon autoridades, familia y el numeroso público que se congregó en la plaza Sant Jaume para abrir la fiesta mayor. La intérprete catalana releva en este honor a la ilustradora Carme Solé i Vendrell, que inauguró la pasada edición, y la escritora Najat El Hachmi que lo hizo en 2023.

Sigue en este directo de EL PERIÓDICO todas las noticias de última hora de la Mercè, al minuto:

