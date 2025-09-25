En Directo
Fiestas de Barcelona
Última hora de las fiestas de La Mercè, en directo: conciertos y actividades
La actriz Emma Vilarasau dio la bienvenida a las fiestas de la Mercè con la lectura del pregón este martes en el Saló de Cent del Ayuntamiento de Barcelona. Esta semana, la ciudad estará impregnada de castellers que levantan impresionantes torres humanas, correfocs que iluminan la noche con fuego y pólvora, conciertos gratuitos, espectáculos de danza, teatro de calle y proyecciones audiovisuales y cientos de actividades para celebrar a la patrona de Barcelona.
Para no perderte nada, sigue en este directo de EL PERIÓDICO todas las noticias de última hora de la Mercè, al minuto:
Quién es Villano Antillano, la famosa cantante internacional que actúa este viernes por La Mercè
Desde los castellers que levantan impresionantes torres humanas, hasta los correfocs que iluminan la noche con fuego y pólvora, pasando por conciertos gratuitos, espectáculos de danza, teatro de calle y proyecciones audiovisuales... Cada rincón vibra con propuestas pensadas para sorprender y emocionar. Este año, la cantante puertorriqueña Villano Antillano será la encargada de cerrar los conciertos del escenario del Moll de la Fusta en la Barceloneta con su gira 'Guarra Tour'. El espectáculo tendrá lugar a la 1.30h de la madrugada del sábado y pondrá fin a los conciertos del viernes.
Anna Lleó: “Antes de empezar la Mercè de 2025 ya trabajamos en la de 2026"
Cerca de 800 personas preparan cada año la celebración de Barcelona, explica Anna Lleó, jefa de Fiestas, Festivales y Eventos del Institut de Cultura del ayuntamiento.
La Mercè 2025, entre zanjas: la fiesta mayor de Barcelona lidia con el pico de obras del mandato
Las fiestas de la Mercè conquistan Barcelona cada año de forma distinta, puesto que los escenarios van cambiando y el calendario obliga a distribuir diferente la programación de cada edición. Es una celebración resiliente a la fuerza. Pero este 2025 ha tenido que serlo un poco más que de costumbre, al coincidir con el pico de obras del mandato. El ecuador del pasado cuatrienio no fue tan álgido en operarios porque estalló la pandemia, el de hace dos mandatos navegó entre el 17A y el 1O de 2017 y el de hace tres, suficiente tenía con digerir la gran recesión inmobiliaria.
Amoroso homenaje a ’El Pescaílla'
Este miércoles por la noche, Barcelona rindió homenaje a Antonio González Batista, 'el Pescadilla', padre de la rumba catalana, con motivo del centenario de su nacimiento. Con la Catedral de fondo, familiares y músicos hicieron un recorrido por su arte en una cariñosa ofrenda por su aportación al flamenco. Puedes leer aquí la crónica completa del homenaje, por Jordi Bianciotto.
Las imágenes de la 'nueva' cabalgata de la Mercè
Este miércoles, la tradicional cabalgata de la Mercè estrenó nuevo recorrido por la Via Laietana y contó con dos figuras especiales de Manchester (la ciudad invitada), además de la presencia de miles de barceloneses y visitantes. Puedes ver aquí la fotogalería con imágenes del desfile de este año.
Previsión del tiempo
Para este jueves 25, se esperan lluvias intermitentes durante buena parte del día. En cuanto a las temperaturas, la previsión señala mínimas de unos 16 ºC y máximas en torno a los 20 ºC.
El fin de semana es el momento clave de la fiesta mayor, con los conciertos multitudinarios del viernes 26 y sábado 27, además del tradicional piromusical del día 28. El tiempo jugará un papel importante en el desarrollo de la programación estos días. Consulta aquí la previsión del viernes, sábado y domingo.
Descarga el programa de actividades de La Mercè 2025 en PDF
La Mercè está a la vuelta de la esquina: la fiesta mayor de Barcelona se celebrará este año del 23 al 28 de septiembre y convertirá a la capital catalana en un escenario al aire libre con más de 100 conciertos, 80 espectáculos de artes de calle y 55 actividades de cultura popular. Las plazas y los parques de la mayoría de distritos acogerán música, danza, circo y teatro para todos los públicos. El programa de las fiestas se puede descargar en PDF y mediante la App habilitada por el consistorio así como en la web del consistorio.
Barcelona recrea el histórico “secuestro” del bus 47 en La Mercè
Este miércoles 24 de septiembre, festivo por el día de la Mercè en Barcelona, el barrio de Torre Baró ha vuelto a revivir uno de los episodios más importantes de su historia: el “secuestro” del autobús de la línea 47. La recreación artística, organizada por Pallassos Sense Fronteres, ha servido como homenaje a la película 'El 47' y a la gesta protagonizada en 1978 por el conductor de autobuses y vecino del barrio, Manolo Vital. La 'performance' ha arrancado a las 10:30 horas en la Estació del Nord, donde una veintena de payasos y payasas han “secuestrado” un bus acompañados por los actores de la película 'El 47'. Desde allí, el vehículo ha ascendido hasta Torre Baró, donde ha sido recibido por una batucada que lo ha acompañado hasta el Parc de l’Aqüeducte.
Mercè en la Estació del Nord maravilla con sus noches canallas y mañanas familiares
Al abrigo de la noche y lejos de la solemnidad del pregón en el Saló de Cent, el Parc de l’Estació del Nord renació el 23 de septiembre como espacio estupendo de la Mercè con una fiesta muy canalla, que es lo que se había prometido en el programa. Solo por tentar a los que se la perdieron y que quieran vivirla en los próximos pases del viernes y el sábado, uno de los clímax, de esos que a veces desatan zipizapes políticos, fue la salida en procesión de la barbuda Santa Múnia de Barcelona, una de aquellas mártires que la Iglesia católica tuvo a bien descabalgar del santoral porque su culto comenzaba a ser incómodo. Y a la luz el sol ha amanecido el mismo parque en este miércoles festivo con un aire radicalmente distinto, familiar y alegre, señal del acierto de usar este espacio como un gigante escenario de artes de calle. A las 11 de la mañana, bajo la sombra de un árbol y con un gran corrillo de público, Mr. Wilson’s Second Liners y su embriagadora sección de viento, procedentes de Manchester, comenzaban a alegrar la jornada.
La cabalgata de la Mercè 2025 estrena nuevo recorrido por la Via Laietana
La Cabalgata de la Mercè 2025 sorprende al público familiar este miércoles con un nuevo recorrido. Las obras en la Rambla han obligado de repensar la ruta de este acto multitudinario, uno de los actos más esperados de la fiesta mayor de la capital catalana. La alternativa elegida ha sido la Via Laietana, que ha concentrado la mayor parte del desfile.
- Barcelona planea convertir el último tramo sin cubrir de la Ronda del Mig en un paseo
- Janet Sanz (BComú) anuncia que deja la política: “Ayudar a hacer mejor la ciudad ha sido el mayor regalo”
- Huelga de los agentes de seguridad en el metro de Barcelona: “Uno solo no puede hacer nada frente a una banda
- Cierra 'hasta nuevo aviso' la sala El Pumarejo de L'Hospitalet tras una una orden de suspensión de la actividad
- ¿Qué supermercados están abiertos mañana, 24 de septiembre, en Barcelona y resto de Catalunya? Horario de Lidl, Mercadona y resto de centros
- Cabalgata de la Mercè 2025 en Barcelona: cortes de tráfico, horario y recorrido
- La Font Màgica de Montjuïc reabre por la Mercè con nuevos controles y luces led
- Via Laietana: el ayuntamiento pinta un paso de peatones tradicional en la plaza de Antoni Maura para paliar la confusión