Última hora de las fiestas de La Mercè, en directo: conciertos y actividades

Mercè en la Estació del Nord maravilla con sus noches canallas y mañanas familiares

Al abrigo de la noche y lejos de la solemnidad del pregón en el Saló de Cent, el Parc de l’Estació del Nord renació el 23 de septiembre como espacio estupendo de la Mercè con una fiesta muy canalla, que es lo que se había prometido en el programa. Solo por tentar a los que se la perdieron y que quieran vivirla en los próximos pases del viernes y el sábado, uno de los clímax, de esos que a veces desatan zipizapes políticos, fue la salida en procesión de la barbuda Santa Múnia de Barcelona, una de aquellas mártires que la Iglesia católica tuvo a bien descabalgar del santoral porque su culto comenzaba a ser incómodo. Y a la luz el sol ha amanecido el mismo parque en este miércoles festivo con un aire radicalmente distinto, familiar y alegre, señal del acierto de usar este espacio como un gigante escenario de artes de calle. A las 11 de la mañana, bajo la sombra de un árbol y con un gran corrillo de público, Mr. Wilson’s Second Liners y su embriagadora sección de viento, procedentes de Manchester, comenzaban a alegrar la jornada.

Lea aquí la crónica de Carles Cols.