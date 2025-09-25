Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

En Directo

Fiestas de Barcelona

Última hora de las fiestas de La Mercè, en directo: conciertos y actividades

Estació del Nord, la Mercè más teatral

Estació del Nord, la Mercè más teatral / Zowy Voeten / EPC

Judit Bertran

Judit Bertran

Barcelona
Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico

La actriz Emma Vilarasau dio la bienvenida a las fiestas de la Mercè con la lectura del pregón este martes en el Saló de Cent del Ayuntamiento de Barcelona. Esta semana, la ciudad estará impregnada de castellers que levantan impresionantes torres humanas, correfocs que iluminan la noche con fuego y pólvora, conciertos gratuitos, espectáculos de danza, teatro de calle y proyecciones audiovisuales y cientos de actividades para celebrar a la patrona de Barcelona.

Para no perderte nada, sigue en este directo de EL PERIÓDICO todas las noticias de última hora de la Mercè, al minuto:

Actualizar
Ver más

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

  1. Barcelona planea convertir el último tramo sin cubrir de la Ronda del Mig en un paseo
  2. Janet Sanz (BComú) anuncia que deja la política: “Ayudar a hacer mejor la ciudad ha sido el mayor regalo”
  3. Huelga de los agentes de seguridad en el metro de Barcelona: “Uno solo no puede hacer nada frente a una banda
  4. Cierra 'hasta nuevo aviso' la sala El Pumarejo de L'Hospitalet tras una una orden de suspensión de la actividad
  5. ¿Qué supermercados están abiertos mañana, 24 de septiembre, en Barcelona y resto de Catalunya? Horario de Lidl, Mercadona y resto de centros
  6. Cabalgata de la Mercè 2025 en Barcelona: cortes de tráfico, horario y recorrido
  7. La Font Màgica de Montjuïc reabre por la Mercè con nuevos controles y luces led
  8. Via Laietana: el ayuntamiento pinta un paso de peatones tradicional en la plaza de Antoni Maura para paliar la confusión

El Port de Barcelona da un nuevo paso en la transición energética: construirá una hidrogenera

El Port de Barcelona da un nuevo paso en la transición energética: construirá una hidrogenera

Así es la estrella que Castelldefels le ha dedicado a Dani Jarque en su 'paseo de la fama'

Así es la estrella que Castelldefels le ha dedicado a Dani Jarque en su 'paseo de la fama'

Última hora de las fiestas de La Mercè, en directo: conciertos y actividades

Última hora de las fiestas de La Mercè, en directo: conciertos y actividades

Tres coctelerías de Barcelona, entre las 100 mejores del mundo: cuáles son y dónde están

Tres coctelerías de Barcelona, entre las 100 mejores del mundo: cuáles son y dónde están

La Mercè 2025, entre zanjas: la fiesta mayor de Barcelona lidia con el pico de obras del mandato

La Mercè 2025, entre zanjas: la fiesta mayor de Barcelona lidia con el pico de obras del mandato

La fiscalía no ve delito en la reforma de La Masia del Barça y exculpa al Ayuntamiento de Barcelona

La fiscalía no ve delito en la reforma de La Masia del Barça y exculpa al Ayuntamiento de Barcelona

PSC, Junts, ERC, Comuns y la CUP se unen para regular al taxi y las VTC

PSC, Junts, ERC, Comuns y la CUP se unen para regular al taxi y las VTC

Mataró alarga el alojamiento de emergencia a 48 de los vecinos desalojados del camping ilegal

Mataró alarga el alojamiento de emergencia a 48 de los vecinos desalojados del camping ilegal