Fútbol
Así es la estrella que Castelldefels le ha dedicado a Dani Jarque en su 'paseo de la fama'
Castelldefels homenajea a Dani Jarque y le dedica una estrella en su 'paseo de la fama'
El Paseo de las Estrellas de Castelldefels (Baix Llobregat) cuenta desde el pasado domingo 21 de septiembre con un nuevo nombre destacado: Dani Jarque, el eterno capitán del RCD Espanyol, que murió repentinamente en agosto de 2009, en el mejor momento de su trayectoria deportiva. 'El 21', dorsal que lucía en su equipo, residió durante años en Castelldefels y ahora la ciudad le ha rendido homenaje con una estrella en el paseo Marítim.
La ceremonia contó con cientos de aficionados, la presencia de familiares y amigos de Jarque, empezando por su hija Martina Jarque, representantes del RCD Espanyol (como el CEO del club perico, Mao Ye); excompañeros del jugador, su representante y amigo el 'Mágico' Díaz, y una nutrida representación municipal, encabezada por el alcalde de Castelldefels, Manu Reyes; el Primer Teniente de Alcalde, Nico Cerpa; el concejal de Turismo, Guillermo Massana; o el concejal de Playas, Marcos Soler, entre otros.
En el acto, Manu Reyes destacó que "Jarque vino a Castelldefels para formar una familia y que esta estrella se quede grabada aquí tiene un valor incalculable para nuestra ciudad. Estamos muy honrados con la presencia del Espanyol y de su familia porque nuestra ciudad y Jarque quedarán vinculados para siempre". El CEO del RCD Espanyol, Mao Ye, puso de relieve los valores que siempre acompañaron a Dani Jarque y que "van más allá del fútbol y del deporte. Son valores que defendemos en el Espanyol y que compartimos con la sociedad. Son valores que seguiremos expandiendo. Sólo tengo palabras de agradecimiento a nuestro eterno con nuestro acto con el acto con el acto.
Dani Jarque se convierte en la segunda persona relacionada con el mundo del deporte que cuenta con una estrella en el Paseo de la Fama. El paseo se inauguró el pasado año con el homenaje y la estrella dedicada a Ronaldinho y el FC Barcelona, en un acto donde también participó el presidente del club azulgrana, Joan Laporta. Con su tercera estrella, el Paseo de las Estrellas consolida su objetivo: rendir homenaje a personalidades que hayan mantenido un vínculo especial con Castelldefels. Además de vivir en la ciudad, Dani Jarque también colaboró en actividades locales, como el campus de verano de la UE Castelldefels (2008), reforzando aún más su conexión con el municipio.
