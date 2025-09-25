Encuesta de GESOP para EL PERIÓDICO
Dos tercios de Barcelona, a favor de contener el turismo, prohibir los apartamentos y reducir cruceros
El consenso sobre limitar el crecimiento del sector se consolida con claridad, liderado por los votantes de izquierdas
Seis de cada diez barceloneses apoyan flexibilizar la reserva del 30% para vivienda social
Crecen la oposición a restringir el coche en el centro y a ampliar el aeropuerto de Barcelona
La conveniencia de limitar el turismo en Barcelona ya es claramente mainstream. La reivindicación era minoritaria hace una década y hoy dos tercios de la ciudad se posiciona a favor de frenar la llegada de más visitantes. Las primeras restricciones y protestas en la capital catalana levantaron ampollas y de hecho aún generan un cierto revuelo, pero el consenso social forjado en los últimos años es muy notable.
La última encuesta de GESOP para EL PERIÓDICO apunta a que el 71,1% de la ciudadanía avala adoptar medidas para evitar el crecimiento del turismo en la ciudad, frente al desacuerdo de un 25,1%. El perfil más favorable a coartar la expansión son las mujeres menores de treinta años, segmento en el que el apoyo escala al 81,7%. Por el contrario, los hombres de 30 a 40 años serían los más reticentes (61%).
Por partidos, pocas sorpresas: las izquierdas empujan al alza el aval ciudadano a las restricciones turísticas. Los votantes de Bcomú (86,5%) y ERC (80%) van en cabeza, con permiso del 93,2% de los electores de la CUP, formación que actualmente no tiene representación en el Ayuntamiento de Barcelona. En la tabla media se sitúan los de Junts (68,2%) y PSC (64,5%), mientras que el respaldo entre las bases del PP cae al 53,5% y se hunde al 38% entre las de Vox.
Pisos turísticos y cruceros
El sondeo pregunta también por dos concreciones de esta filosofía de fondo. Por un lado, siete de cada diez encuestados (71,1%) avala la prohibición de los pisos turísticos en la ciudad, que el alcalde Jaume Collboni ha prometido para 2028 en virtud de la nueva regulación en Catalunya. Un 27,5% se opone al veto.
Por otro lado, dos tercios reducirían los cruceros que llegan a la ciudad en general, por un 27,6% que no lo haría. Precisamente la capital y el puerto han acordado este verano reducir un 16% la capacidad de recibir cruceristas, con el derribo de tres terminales y la construcción de una nueva de última generación.
