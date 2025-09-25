Dos tercios de Barcelona, a favor de contener el turismo, prohibir los apartamentos y reducir cruceros

La conveniencia de limitar el turismo en Barcelona ya es claramente mainstream. La reivindicación era minoritaria hace una década y hoy dos tercios de la ciudad se posiciona a favor de frenar la llegada de más visitantes. Las primeras restricciones y protestas en la capital catalana levantaron ampollas y de hecho aún generan un cierto revuelo, pero el consenso social forjado en los últimos años es muy notable.

La última encuesta de GESOP para EL PERIÓDICO apunta a que el 71,1% de la ciudadanía avala adoptar medidas para evitar el crecimiento del turismo en la ciudad, frente al desacuerdo de un 25,1%. El perfil más favorable a coartar la expansión son las mujeres menores de treinta años, segmento en el que el apoyo escala al 81,7%. Por el contrario, los hombres de 30 a 40 años serían los más reticentes (61%).

Por partidos, pocas sorpresas: las izquierdas empujan al alza el aval ciudadano a las restricciones turísticas. Los votantes de Bcomú (86,5%) y ERC (80%) van en cabeza, con permiso del 93,2% de los electores de la CUP, formación que actualmente no tiene representación en el Ayuntamiento de Barcelona. En la tabla media se sitúan los de Junts (68,2%) y PSC (64,5%), mientras que el respaldo entre las bases del PP cae al 53,5% y se hunde al 38% entre las de Vox.

Pisos turísticos y cruceros

El sondeo pregunta también por dos concreciones de esta filosofía de fondo. Por un lado, siete de cada diez encuestados (71,1%) avala la prohibición de los pisos turísticos en la ciudad, que el alcalde Jaume Collboni ha prometido para 2028 en virtud de la nueva regulación en Catalunya. Un 27,5% se opone al veto.

Por otro lado, dos tercios reducirían los cruceros que llegan a la ciudad en general, por un 27,6% que no lo haría. Precisamente la capital y el puerto han acordado este verano reducir un 16% la capacidad de recibir cruceristas, con el derribo de tres terminales y la construcción de una nueva de última generación.