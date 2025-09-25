CLAVES | ¿Qué diferencias habrá entre un taxi y un uber tras la nueva ley catalana?

La iniciativa legislativa que, en una imagen muy poco habitual, han registrado este jueves PSC, Junts, ERC, Comuns y la CUP en el Parlament pone orden al servicio de taxi y de VTC, estableciendo condiciones muy diferenciadas. El taxi se establece como servicio económico de interés general y está sujeto a obligaciones de servicio público: no podrá rechazar a ningún usuario, seguirá con su tarifa regulada que el usuario verá en el taxímetro, y deberá asegurar una cobertura mínima establecida en las distintas franjas horarias y también en el territorio. En momentos de necesidad o emergencia, el taxi se deberá poner a disposición de la administración y los ciudadanos.

Los VTC se declaran servicios complementarios, y podrán seguir marcando sus tarifas y elegir a los clientes. La ley los deriva a los servicios interurbanos y pasarán a denominarse Vehículos de Alta Disposición. En el entorno urbano solo se podrán contratar con un mínimo de dos horas de antelación y para una duración prolongada del servicio de al menos una hora. Es decir que no estarán disponibles para un simple trayecto corto urbano. No podrán captar clientes en la calle, ya que deberán estar aparcados en un garaje y una vez prestado el servicio, volver a su base.

Solo podrán circular en el ámbito urbano en caso de que los ayuntamientos les otorguen una autorización adicional, lo que podrá suceder cuando el taxi no sea suficiente y no haya copado las nuevas licencias para dar cobertura a la demanda de movilidad ordinaria. En Barcelona, ello podría suceder también en momentos puntuales de máxima demanda, como el Mobile World Congress. En cualquier caso, podrán cobrar una tarifa libre y no podrán captar clientes en la calle, ya que deberán estar aparcados en un garaje y una vez prestado el servicio, volver a su base.

Prestación del servicio

La ley busca evitar que el usuario suba al vehículo y se encuentre con un conductor que no conoce el idioma ni tampoco las calles de la población por las que conduce. Al igual como sucede con el taxi, los conductores de los Vehículos de Alto Disposición deberán pasar por una formación obligatoria que incluye conocimiento de itinerarios, trato al cliente, primeros auxilios y seguridad vial. El sector del taxi considera que para los conductores es suficiente el nivel B1 porque lo importante es el lenguaje oral, y no tanto el conocimiento escrito. Una vez entre en vigor la ley, tanto los taxistas como los conductores de VTC dispondrán de un plazo de dos años para acreditar su nivel.

El texto establece un periodo de un año para que todos los vehículos tengan instalados un dispositivo de geolocalización que transmitirá datos sobre toda la actividad (posición, trayectos, contratación) a una plataforma que gestionará la administración catalana. El objetivo es controlar toda la actividad, marcar dónde y cuándo hay demanda no cubierta y detectar infracciones a distancia. En este sentido, la ley es contundente con las malas praxis: establece multas que van hasta los 6.000 euros y suspensión o retirada de licencia por circular sin autorización o falsificar documentos; y de hasta 4.000 por captar clientes sin precontratación, no comunicar servicios o incumplir los requerimientos técnicos.

La ley establece la creación del Consell Català del Taxi, que reunirá a la Generalitat, los municipios, las asociaciones del sector y representantes de los usuarios, como nuevo marco de diálogo permenente en Catalunya.