Un choque entre dos autobuses provoca largas retenciones en la B-23 en Sant Feliu

Accidente de tráfico

La Gran Via de Barcelona es la calle con más atropellos mortales de España

Muere una mujer de 84 años atropellada en la Meridiana de Barcelona

Un choque lateral entre dos autobuses en la B-23 en Sant Feliu de Llobregat provoca 14 kilómetros de retenciones / VÍDEO: TRÀNSIT / ACN

La B-23 en Sant Feliu de Llobregat (Barcelona) en dirección hacia el enlace a la A-2 registra 14 kilómetros de colas por el choque de dos autobuses, que ha tenido lugar este jueves sobre las 8.21 horas.

El accidente de tráfico se ha producido en el carril BUS VAO habilitado para estos vehículos y en medio de una retención en plena hora punta de la mañana.

El Servei Català de Trànsit ha informado de que se está trabajando para hacer el traslado de los pasajeros.

Por su parte, los Bombers de la Generalitat han informado de que trabajan en el lugar con dos dotaciones en este servicio y que cinco personas han sido atendidas por los sanitarios del Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM).

