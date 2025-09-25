Un choque entre dos autobuses provoca largas retenciones en la B-23 en Sant Feliu

La B-23 en Sant Feliu de Llobregat (Barcelona) en dirección hacia el enlace a la A-2 registra 14 kilómetros de colas por el choque de dos autobuses, que ha tenido lugar este jueves sobre las 8.21 horas.

El accidente de tráfico se ha producido en el carril BUS VAO habilitado para estos vehículos y en medio de una retención en plena hora punta de la mañana.

El Servei Català de Trànsit ha informado de que se está trabajando para hacer el traslado de los pasajeros.

Por su parte, los Bombers de la Generalitat han informado de que trabajan en el lugar con dos dotaciones en este servicio y que cinco personas han sido atendidas por los sanitarios del Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM).