Accidente de tráfico
Un choque entre dos autobuses provoca largas retenciones en la B-23 en Sant Feliu
La Gran Via de Barcelona es la calle con más atropellos mortales de España
Muere una mujer de 84 años atropellada en la Meridiana de Barcelona
La B-23 en Sant Feliu de Llobregat (Barcelona) en dirección hacia el enlace a la A-2 registra 14 kilómetros de colas por el choque de dos autobuses, que ha tenido lugar este jueves sobre las 8.21 horas.
El accidente de tráfico se ha producido en el carril BUS VAO habilitado para estos vehículos y en medio de una retención en plena hora punta de la mañana.
El Servei Català de Trànsit ha informado de que se está trabajando para hacer el traslado de los pasajeros.
Por su parte, los Bombers de la Generalitat han informado de que trabajan en el lugar con dos dotaciones en este servicio y que cinco personas han sido atendidas por los sanitarios del Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM).
- Barcelona planea convertir el último tramo sin cubrir de la Ronda del Mig en un paseo
- Janet Sanz (BComú) anuncia que deja la política: “Ayudar a hacer mejor la ciudad ha sido el mayor regalo”
- Huelga de los agentes de seguridad en el metro de Barcelona: “Uno solo no puede hacer nada frente a una banda
- Cierra 'hasta nuevo aviso' la sala El Pumarejo de L'Hospitalet tras una una orden de suspensión de la actividad
- ¿Qué supermercados están abiertos mañana, 24 de septiembre, en Barcelona y resto de Catalunya? Horario de Lidl, Mercadona y resto de centros
- Cabalgata de la Mercè 2025 en Barcelona: cortes de tráfico, horario y recorrido
- La Font Màgica de Montjuïc reabre por la Mercè con nuevos controles y luces led
- Via Laietana: el ayuntamiento pinta un paso de peatones tradicional en la plaza de Antoni Maura para paliar la confusión