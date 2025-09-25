El alcalde de Castelldefels alerta del "riesgo de inundaciones" por el Pla de Ponent y reclama nuevos análisis a la ACA

El alcalde de Castelldefels, Manu Reyes (PP), solicita a la Agència Catalana de l’Aigua (ACA) una "revisión completa" de los estudios de inundabilidad en la zona y con la previsión del desarrollo del Pla de Ponent de Gavà, ante los "datos desactualizados" que "podrían subestimar el riesgo en el municipio". Manu Reyes, ha remitido una carta al director de la ACA, Josep Lluís Armenter, alertando del posible riesgo de inundaciones derivado del desarrollo urbanístico del macroproyecto urbanístico, que prevé la construcción de hasta casi 5.000 viviendas en una zona que actúa como corredor biológico entre el macizo del Garraf y el Delta de Llobregat.

Manu Reyes afirma que los estudios que respaldan la aprobación del plan se basan en un informe de hidrología y drenaje del año 2008, es decir, datos que son de hace casi veinte años. “Los caudales máximos actuales son un 25% superiores a los del modelo de 2008”, advierte el alcalde de Castelldefels destacando “la necesidad de actualizar los análisis para garantizar la seguridad de la ciudadanía”. Además, recuerda que un estudio de 2003 ya advertía del riesgo de inundabilidad, aunque en aquel momento no se tuvo en cuenta la urbanización de los barrios Canyars Nord y Sud de Castelldefels. Según Reyes, “esto podría hacer que las medidas correctoras existentes resulten insuficientes”.

Por todo ello, el Ayuntamiento de Castelldefels solicita a la ACA una revisión completa de los estudios y acceso a los informes o análisis que se estén realizando actualmente. “Es fundamental actuar con previsión y rigor técnico para proteger a nuestros vecinos y vecinas frente a posibles episodios de inundación”, concluye la misiva. Las advertencias de Reyes resuenan así en consonancia con las de las entidades ecologistas de la zona que, desde hace años, reclaman detener y replantear el Pla de Ponent de Gavà.

Pulso entre ecologistas y ayuntamiento

La plataforma que canaliza la oposición a este proyecto urbanístico, Aturem el Pla de Ponent, y que ya en 2022 presentó un recurso en un juzgado de lo contencioso administrativo para solicitar la nulidad del plan urbanístico y el proyecto de urbanización, mantiene el pulso al planeamiento y ha reforzado sus advertencias de cara a que muchos de los pisos estén proyectados en zonas indudables. Esto se debe a que en los terrenos del Pla de Ponent fluyen varias rieras como la de los Canyars.

De hecho, tanto el paso de la tormenta Gloria como las fuertes lluvias de la DANA que azotaron el sur de Barcelona el noviembre pasado causaron inundaciones en el centro de Castelldefels y en la C-32, algo que puso en alerta a los ecologistas, quienes advierten de que la urbanización del entorno puede conllevar una impermeabilización del entorno que contribuya a ese riesgo de inundación.

Los ecologistas, que sustentan sus reclamaciones en un dictamen elaborado por el geólogo Josep Maria Mallarach, aseguran que se han reducido un 62% las medidas de mitigación de los efectos de las inundaciones en comparación a lo que se planteó en los primeros años del plan. La alcaldesa de Gavà, Gemma Badia, aseguraba hace unos meses a este diario que ha trabajado con los distintos agentes que poseen terrenos en el ámbito donde se construirán las viviendas, para priorizar que se urbanicen las rieras. Esto, explica, incluye la construcción de tres balsas de contención que tienen que cortar el paso de la corriente de las rieras y evitar inundaciones en la zona durante periodos de lluvia a "500 años" vista. Badia insiste en que, "por mucho que haya quien diga que no", esta actuación también "ayuda a los problemas de inundabilidad que pueda haber en Castelldefels".

El propio consistorio divulgó a principios de parte del contenido de un informe de la consultora SPESA Ingeniería que también apuntaba que las balsas de laminación blindarían la zona de anegaciones durante 500 años. De hecho, Badia asegura que su propuesta cuenta con el visto bueno de la ACA y está a la espera de recibir el informe por escrito que acabe de avalarla definitivamente.