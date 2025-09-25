La Boqueria iniciará una gran reforma en 2026 y pondrá coto a los productos elaborados para turistas

El mercado de la Boqueria asume embarcarse en una gran reforma que se alargará varios años y con la que, en esencia, pretende no quedarse en ser tan solo una mera atracción turística. Los comerciantes de la histórica plaza que se asoma a la Rambla han otorgado más de un 90% de apoyos al proyecto en una votación convocada esta semana, en la que han aceptado tanto una remodelación integral que el ayuntamiento prevé que comience en el verano de 2026 como un reglamento específico para la Boqueria que regule qué productos se venden. El objetivo de dotarlo de una norma propia es que al menos la mitad de la oferta de alimentación sea común a la de los mercados convencionales, para poner coto a los productos elaborados, que se asocian al consumo rápido y los visitantes de paso por la ciudad, en detrimento de la clientela captada entre vecinos del entorno.

Con el acuerdo aprobado por la votación de esta semana, el consistorio aprobará un código por el que la Boqueria blindaría un 53,73% de producto de carácter tradicional si mantiene los mismos tenderetes que ahora sin modificación. La concejal de Mercados, Raquel Gil, ha especificado que dentro de esa definición se incluyen alimentos “frescos, charcutería, pescado, panadería y restauración, como puede ser el caso de la gente que va al mercado a tomarse un café”.

Con la composición actual de las tiendas existentes en el mercado, la comida elaborada quedaría limitada a un 46,27% del conjunto de lo que el mercado puede exponer. La categoría engloba los alimentos ya preparados para ser consumidos. En previsión de que pudieran cerrar puntos de venta en el futuro, la Boqueria deberá ceñirse siempre a la regla de que al menos la mitad del género sea fresco y convencional y que el otro 50% como máximo sea comida ya cocinada.

En todo caso, la medida será flexible según el tipo de puesto, pero ningún comercio podrá ofrecer menos de un 40% de productos considerados tradicionales. La Boqueria carecía hasta ahora de una regulación de este tipo. Se espera que el reglamento entre en vigor el año que viene. Solo los Encants disponen también de una norma propia, mientras que el resto de mercados de Barcelona se rigen por un mismo código.

Cambios en los accesos

En cuanto a las obras, se proyecta que el próximo verano empiecen los trabajos para rehabilitar el núcleo central del mercado dedicado al pescado, mejoras de accesibilidad, una nueva distribución de los baños y de las oficinas. Todos esos cambios podrían estar listos para finales de 2027 y sincronizarse con la conclusión de la reforma de la Rambla.

Las labores de mayor magnitud se aplazan para el siguiente mandato municipal, que comenzará en junio de 2027. Incluyen la sustitución del tejado de fibrocemento -que debe retirarse por contener amianto-, un refuerzo de la estructura del inmueble y la remodelación de la fachada que da a la plaza de la Gardunya. Esa entrada -habitualmente considerada como la puerta trasera de la Boqueria- quiere transformarse en la vía de recepción habitual para los vecinos que acuden al mercado.

Gil ha expresado que la rehabilitación persigue que “la ciudadanía vuelva a sentirse suya” la Boqueria. “Es una de las joyas de la ciudad, que entra dentro de los catálogos de visitas para los turistas y, al mismo tiempo, no queremos que pierda su esencia, la de continuar siendo un mercado tradicional”, ha esgrimido.