Barcelona votará este viernes si se adhiere al Pacte Nacional per la Llengua con la incógnita de BComú

Catalunya lanzó hace cuatro meses el Pacte Nacional per la Llengua, un acuerdo para dar impulso al uso social del catalán promovido por el Govern junto con ERC y los Comuns, y con el apoyo de sindicatos y entidades sociales. Desde Barcelona, los republicanos insistieron en reclamar que la capital catalana diera “un paso hacia adelante en la defensa de la lengua” adhiriéndose a este compromiso, con el que se pretende ganar 600.000 catalanohablantes hasta 2030. Fue una petición que el gobierno socialista de Jaume Collboni aceptó para que pudiera tramitarse, primero en comisión y después en el pleno.

En la comisión de la semana pasada sólo recibió el apoyo del PSC y de ERC, puesto que Junts y Vox votaron en contra y los Comuns y PP hicieron reserva de voto. El escenario para el pleno de este viernes no dista mucho de entonces y la incógnita se centra en qué votará BComú, que condicionan su apoyo a las votaciones del pleno a "dar una solución favorable a los vecinos y vecinas de Vallcarca" afectados por el desalojo de las fincas expropiadas, pendiente de ejecutar por parte del consistorio, recuerdan a El Periódico fuentes de la formación.

Según ha podido saber este diario, los populares se posicionarán finalmente en contra. Su líder, Daniel Sirera, defiende potenciar el catalán y fomentar su uso, pero se niega a apoyar “ningún pacto que esconda imposiciones ni sanciones”. “El catalán se debe promover desde la libertad, no desde la coerción”, ha afirmado.

Junts no quiso estampar su firma en el acuerdo del Govern (también se desmarcó la CUP) al considerar que es insuficiente. Los posconvergentes se descolgaron de las negociaciones a mediados de marzo, alegando que no estaban de acuerdo con la política lingüística del Govern y acusando a Illa de hacer un uso “recurrente” del castellano. De este modo, en coherencia con la posición del partido, tampoco lo harán con la adhesión del ayuntamiento al pacto y mantendrán su voto negativo, según ha podido saber El Periódico. Es por eso que, para que la adhesión prospere, será clave el voto de BComú.

255 millones este 2025

El objetivo del pacto -que nació durante el mandato de Pere Aragonès (ERC) pero quedó en el aire por el adelanto electoral- es convertirse en la principal herramienta para aumentar el conocimiento del catalán en todos los ámbitos, facilitar su uso cotidiano y reforzar su presencia entre quienes no lo tienen como lengua inicial. Todo ello con el impulso de partidos, instituciones y entidades sociales, junto con una inversión de 255 millones de euros este 2025 y con la previsión de invertir al menos 200 millones de euros anuales hasta 2030.

Una de las razones que motivaron a los republicanos a reclamar la adhesión del ayuntamiento al pacto fue la reciente sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC), que anula varios artículos del decreto que blinda el catalán como lengua vehicular en las aulas, un veredicto que el president de la Generalitat, Salvador Illa, ya ha anunciado que piensa recurrir. La urgencia también se ha acentuado tras los resultados de la última encuesta sobre usos lingüísticos del Govern, que reveló que menos de un tercio de la población en Catalunya considera el catalán sulengua "habitual”.