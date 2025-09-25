El tiempo en Barcelona durante La Mercè 2025: previsión día a día

Barcelona celebra esta semana las fiestas de La Mercè 2025. Hasta el 28 de septiembre, la ciudad se transforma en un gran escenario con conciertos, exhibiciones de cultura popular y actividades para todos los públicos.

Buena parte de los actos se desarrollan al aire libre, por lo que la meteorología juega un papel importante en el desarrollo de la programación. A continuación, repasamos la previsión del tiempo para la fiesta mayor.

Previsión del tiempo

Para este jueves 25 se esperan lluvias intermitentes durante buena parte del día. En cuanto a las temperaturas, la previsión señala mínimas de unos 16 ºC y máximas en torno a los 20 ºC.

El fin de semana es el momento clave de la fiesta mayor, con los conciertos multitudinarios del viernes 26 y sábado 27, además del tradicional piromusical del día 28.

Para el viernes, la previsión actual indica un clima agradable con sol y algunas nubes, y temperaturas mínimas de 16 ºC y máximas de 23 °C.

Para el sábado y el domingo la situación aún es incierta. Según las previsiones actuales, El sábado habría una probabilidad moderada de precipitaciones, clima agradable y cielo soleado con algunas nubes. Las temperaturas oscilarían entre los 17 °C y los 23 °C.

En cuanto al domingo, por ahora todo apunta a una escasa probabilidad de lluvias y a un ligero ascenso de las temperaturas, con máximas alrededor de los 25 ºC y mínimas que se acercarían a los 18 ºC.