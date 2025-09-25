Detenidos cuatro falsos policías por atracar a un turista en Barcelona

Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Pillados 'in fraganti'

Un agente de la Guardia Urbana de Barcelona sujeta unas esposas

Barcelona
La Guardia Urbana de Barcelona ha detenido este miércoles a cuatro hombres que se hicieron pasar por agentes de policía para robar a un turista en la zona del Port Olímpic.

Según ha informado el cuerpo policial, una patrulla de paisano de la sección de playas detectó cómo los sospechosos actuaban de forma coordinada. Uno de ellos se identificó falsamente como policía mostrando una cartera con una credencial falsa, mientras los otros rodeaban a la víctima y la conducían a un lugar apartado. Allí registraron al turista y le robaron sus objetos personales.

Las mismas fuentes han informado de que los agentes del distrito de Sant Martí actuaron rápidamente y lograron detener a los cuatro individuos 'in fraganti', frustrando así el robo.

