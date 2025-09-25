La fiscalía no ve delito en la reforma de La Masia del Barça y exculpa al Ayuntamiento de Barcelona

La Fiscalía de Barcelona ha archivado las diligencias abiertas para investigar si el patrimonio protegido de la masía de Can Planes, conocida como La Masia, propiedad del Fútbol Club Barcelona, ha sido destruido o corría riesgo de sufrir desperfectos, puesto que no ha quedado acreditado que en las obras efectuadas en 2015 se dañasen elementos originales y protegidos, según fuentes del ministerio público han confirmado a EL PERIÓDICO. Durante las pesquisas, la fiscal delegada de Medio Ambiente y Urbanismo, Laura Ricart, ha solicitado informes a organismos públicos y ha concluido que no hay indicios para considerar que se haya cometido un delito contra el patrimonio histórico, a la vez que exculpa al Ayuntamiento de Barcelona.

La masía de Can Planas es una finca que data de 1702, que se sitúa junto al Spotify Camp Nou y que se ha erigido en unos de los emblemas del club azulgrana, al haber sido la residencia de jóvenes promesas futbolísticas durante más de 30 años. Allí se alojaron Pep Guardiola, Andrés Iniesta y Carles Puyol, entre otros. Cerrado desde 2011, el edificio está pendiente de una reforma que el gobierno municipal del alcalde Jaume Collboni aprobó de forma inicial el pasado enero para que reabra como sede social del Barça. El club informa de que está tramitando los permisos y que aún no tiene fecha de cuándo empezará la rehabilitación. Fuentes del distrito de Les Corts añaden que aún no se ha recibido petición de licencia del Barcelona.

La remodelación incluye ampliar el sótano para crear una sala polivalente, accesos subterráneos al garaje del Camp Nou y el resto del Espai Barça y eliminar el desván para ganar altura en la primera planta, donde se acondicionará el despacho del presidente del club, entre otras estancias de representación de la entidad. Por su parte, vecinos del distrito de Les Corts acudieron al ayuntamiento y los Mossos d’Esquadra para alertar de un presunto caso de destrucción patrimonial. Previnieron de que el plan urbanístico validado por el consistorio no garantiza supuestamente la preservación total de La Masia ni su restauración completa.

No hay decisión irregular

La investigación de la fiscalía se abrió a raíz de una denuncia por unas obras realizadas en La Masia en 2015, supuestamente sin los pertinentes permisos del Ayuntamiento de Barcelona y que afectaron o dañaron a elementos de la finca que eran objeto de protección por su valor histórico. El edificio está catalogado como Bien Cultural de Interés Local, incluido en el catálogo de patrimonio arquitectónico del ayuntamiento. Por tanto, para efectuar obras o modificaciones se requiere una actuación especial de protección. La catalogación obliga al mantenimiento integral de los volúmenes, fachadas e interiores de la edificación, incluidas las partes donde se conserven estructuras o decoraciones históricas.

Las pesquisas se originaron a raíz de la denuncia de unos vecinos de Les Corts, por unas obras en el edificio entre 2015 y 2016

Al entender de la fiscalía, “no ha quedado acreditado” que en las obras en La Masia de 2015 se perjudicaran elementos originales protegidos, ya que si se ha producido algún tipo de daño podría atribuirse a los trabajos que se han realizado a lo largo de los años para adecuar las instalaciones a las necesidades de cada momento. Respecto a la posible actuación negligente o prevaricadora por parte del Ayuntamiento de Barcelona en el control de las obras, el ministerio público considera que “no se ha detectado” que ningún miembro del consistorio barcelonés hubiera informado favorablemente de proyectos de alteración de “edificios singulares” siendo conocedor de que su decisión era injusta (uno de los requisitos del delito de prevaricación), ni que hubiera “omitido las inspecciones obligatorias” o la incoación de procedimiento sancionador ante la detección de alguna infracción, según las fuentes consultadas por este diario.

Por lo tanto, la fiscalía sostiene que no ha quedado acreditada la comisión de ninguno de los delitos contra el patrimonio histórico recogidos en los artículos 322 y 323 del Código Penal. El primer precepto castiga con prisión de seis meses a dos años o multa a “la autoridad o funcionario público que, a sabiendas de su injusticia, haya informado favorablemente proyectos de derribo o alteración de edificios singularmente protegidos”. Y el segundo, impone de seis meses a tres años de prisión o multa al que cause daños en bienes de valor histórico o cultural.

La Masia del Barça, envuelta por casetas y vallas de las obras del Camp Nou, en una imagen de archivo. / MANU MITRU

Las denuncia de los vecinos

Los vecinos que propiciaron que las indagaciones de la fiscalía se remontan a 2015 y 2016 para situar el origen de los hechos. En aquel momento, presentaron cuatro denuncias ante el ayuntamiento, en las que apercibían de unas obras presuntamente carentes de permiso en La Masia. Interpusieron dos más en 2017 y 2019, esta última por unas excavaciones supuestamente ilegales.

A raíz de los avisos vecinales, el distrito de Les Corts suspendió las tareas de remodelación en febrero de 2016 porque el Barça las había empezado dentro de La Masia sin permiso ni un plan especial que las amparase. El veto se levantó en parte en junio de aquel año, después de que el club presentara un comunicado diferido de los trabajos en abril. No obstante, el consistorio detectó que se estaban “realizando obras de excavación y derribo del antiguo acceso a la P-1 en el exterior del volumen edificado”, que no se mencionaban en el aviso posterior al inicio de las labores ni estaban autorizadas.

En consecuencia, el distrito volvió a detener las reformas en junio de 2016 y ordenó al Barcelona que “restaure la legalidad física alterada y el orden jurídico vulnerado”, devolviendo lo derruido a su aspecto original “en el plazo de un mes”. Los vecinos argumentan que no consta que el Barça haya cumplido con el mandato municipal. Por el contrario, tanto el ayuntamiento como el club responden que la directriz sí se acató, acabándose la restitución de los daños en diciembre de 2019, según el distrito de Les Corts.