La B-40 entre Sabadell y Terrassa ya tiene calendario: el Govern prevé iniciar las obras en 2028

La Ronda Nord, tramo de la B-40 entre Sabadell y Terrassa, ya tiene un calendario definido: las obras podrían iniciarse en 2028 si se cumplen los plazos previstos. Así lo ha comunicado el Govern de la Generalitat en una reunión celebrada en la sede de la Cambra de Comerç de Terrassa, a la que han asistido los alcaldes de las dos ciudades, los presidentes de las Cámaras de Comercio y responsables del Departament de Territori.

“En el encuentro, repasando los tiempos lógicos, programamos esa fecha como un objetivo necesario y asumible”, ha señalado a este diario el presidente de la Cambra de Terrassa, Ramon Talamàs. El anuncio llega apenas unos días después de que el ‘conseller’ de Presidència, Albert Dalmau, afirmara en Sabadell que la infraestructura se ejecutará “con o sin presupuestos”.

El secretario de Movilidad e Infraestructuras, Manel Nadal, ha detallado que ya se han encargado los primeros trabajos técnicos —el Estudio Informativo y la Declaración de Impacto Ambiental—, que se tramitarán de forma paralela. Además, ha confirmado que el próximo 1 de octubre el alto funcionario Albert Palomo asumirá la coordinación de todos los proyectos de la B-40 en el seno del Departament.

Consenso entre Sabadell y Terrassa

Los alcaldes de ambas ciudades, Marta Farrés (Sabadell) y Jordi Ballart (Terrassa), subrayan la importancia del acuerdo alcanzado sobre el trazado. Reclaman que se respete en el Estudio Informativo y piden a la Generalitat la máxima celeridad para convertir la Ronda Nord en una realidad. “Es una infraestructura que mejorará de manera notable la movilidad interna y conectará al Vallès Occidental con el Baix Llobregat”, coincidieron.

Por su parte, los presidentes de las Cambras de Comercio de Sabadell y Terrassa, Ramon Alberich y Ramon Talamàs, celebraran la unanimidad alcanzada y recordan que la obra es una demanda "histórica" del tejido empresarial. También apuntan que el diseño actual no debe perder de vista la concepción original de la B-40, concebida para llegar hasta Granollers en un futuro.

Impacto en la movilidad

El director general de Infraestructuras, David Prat, pon como ejemplo el éxito del tramo Terrassa–Abrera, que soporta ya 36.000 vehículos diarios desde su inauguración. Pero advirtió que la prolongación hasta Sabadell requerirá también ejecutar mejoras en los enlaces de la AP-7, la B-30, la N-150 y la C-58, cuyos estudios informativos ya se encuentran en redacción.

Con un calendario sobre la mesa, la Ronda Nord entra en una nueva fase. El Vallès Occidental encara así el inicio de un camino que deberá culminar en 2028, cuando las excavadoras empiecen a trabajar en la conexión viaria más reclamada, también polémica, de la comarca.