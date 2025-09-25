Adiós a la mítica librería de Sabadell aliada de la UAB tras más de 30 años de vida

La Librería Tècnica, en la calle Tres Creus de Sabadell, bajará la persiana definitivamente el próximo 5 de octubre. El establecimiento, que abrió sus puertas poco antes de los Juegos Olímpicos de Barcelona de 1992, se despide tras más de tres décadas como punto de referencia cultural y académico en el centro de la ciudad.

Sus propietarios, los hermanos Santi y Jordi Seguí, han decidido jubilarse tras toda una vida dedicada al mundo del libro. “Nos retiramos en un momento agridulce”, reconoce Jordi en declaraciones a este diario. A sus 72 y 66 años, respectivamente, aseguran que sienten cumplida y que estar "tranquilos" sin la necesidad de continuar el negocio.

La librería nació con una vocación muy definida: proporcionar manuales técnicos a estudiantes y profesionales. Durante años fue un socio clave de instituciones como la Universitat Autònoma de Barcelona, que encontraba en su catálogo especializado un recurso imprescindible.

La crisis de 2008 marcó un punto de inflexión. La reducción de pedidos por parte de universidades y entidades obligó a los Seguí a reinventarse. El local incorporó un quiosco, apostó por los libros de segunda mano de carácter más comercial y, sobre todo, abrió un canal de venta en internet que pronto se convirtió en el motor principal del negocio, con clientes en lugares tan diversos como Estados Unidos o Chile.

Un legado que continúa en línea

Aunque los propietarios descartan pasar el negocio directamente a sus hijos —“es un sector muy complicado”, admite Jordi—, la librería no desaparecerá del todo. Un miembro de la familia mantendrá la actividad online, prolongando el fondo especializado que ha distinguido siempre al establecimiento hasta

Así, el cierre físico de Tres Creus no supondrá el final absoluto de la Librería Tècnica, sino el inicio de una nueva etapa. Una librería histórica que deja el centro de Sabadell en silencio, pero cuyo legado seguirá vivo en la red.