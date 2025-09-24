¿Qué supermercados están abiertos hoy, 24 de septiembre, en Barcelona y resto de Catalunya? Horario de Lidl, Mercadona y resto de centros

El 24 de septiembre, festividad de la Virgen de la Mercè, es uno de los festivos más señalados del calendario en Barcelona.

Y como este año cae en miércoles, es probable que muchos barceloneses se queden disfrutando del buen tiempo en la ciudad o hagan una miniescapada de un día, sin poder disfrutar de un puente que sería el primero del otoño.

En un día en que muchos barceloneses gozan de un merecido descanso, puede resultar complicado encontrar supermercados abiertos. Sin embargo, siempre hay opciones para aquellos que necesitan hacer una compra de última hora o abastecerse de productos esenciales.

Afluencia de visitantes

No obstante, la apertura o cierre de las grandes cadenas varía en función de la ubicación del establecimiento y la política comercial de cada grupo.

Mientras que algunas tiendas permanecerán cerradas por completo, otras abrirán con horarios reducidos o especiales, sobre todo en zonas costeras y turísticas, donde la afluencia de visitantes es alta en estas fechas.

Supermercados abiertos

Uno de los supermercados que tiene más clientes en España es Mercadona. La cadena de Juan Roig sigue la política de cerrar la mayoría de domingos y festivos para el descanso de los trabajadores, y el 24 de septiembre no será una excepción para los locales situados en la capital catalana. Tampoco estarán abiertas las tiendas situadas en L'Hospitalet de Llobregat, en Santa Coloma de Gramenet, en Sant Joan Despí, La Palma de Cervelló, Montcada i Reixac o Vallgorguina. Por este motivo, la cadena de supermercados valenciana no es una opción si se desea hacer una compra ese día en alguna de esas localidades.

Otro de los establecimientos de alimentación más concurridos de Catalunya es Carrefour. A diferencia de Mercadona, este abrirá la mayoría de sus tiendas durante el festivo, aunque los horarios varían según el tipo de tienda y la ubicación: algunas pueden seguir con su horario normal, reducido e, incluso, cerrar completamente. Se recomienda verificar el horario específico de cada tienda en su sitio web.

En cuanto a Lidl, sus supermercados permanecerán cerrados durante el día de la Mercè en Barcelona y localidades aledañas donde también se ha elegido el día 24 como festivo local: Sant Joan Despí, L'Hospitalet de Llobregat, La Palma de Cervelló, Montcada i Reixac o Vallgorguina. Sin embargo, si quieres cerciorarte de que tu tienda va a permanecer cerrada puedes consultar su web.

La cooperativa valenciana Consum, otra de las tiendas de alimentos más concurridas, cerrará en la mayoría de casos sus puertas el 24 de septiembre. Sin embargo, Charter, franquicia de Consum que da servicio a las pequeñas poblaciones y barrios urbanos, mantendrá gran parte de sus establecimientos abiertos, aunque algunos con horarios reducidos. Para cerciorarte de cuáles son las tiendas que abren, consulta los horarios.

En cuanto a Alcampo, la mayoría de tiendas e hipermercados de la cadena permanecerán abiertos y sin cambios en sus horarios. Por lo general, estarán disponibles de 9 a 22 horas, con pocas excepciones. En todo caso, te recomendamos que consultes su página web para estar seguro.

Los supermercados Dia suelen abrir en días festivos, aunque con horario reducido. Sin embargo, este miércoles será una excepción, porque abren en su horario habitual, de 9 a 21.30 horas. No obstante, es posible que algunas tiendas permanezcan cerradas, sobre todo en áreas menos pobladas, por lo que se recomienda consultar el horario de tu establecimiento más cercano en su página web oficial.

En el caso de Caprabo, no existe demasiada información disponible sobre sus horarios en esta fecha y, aunque es probable que algunos de sus locales sigan abiertos, desde la cadena de distribución alimentaria afirman lo siguiente: "En Catalunya, los días festivos pueden variar según el tipo de festivo y la localidad. Por lo que algunas tiendas Caprabo permanecen abiertas en días festivos con horarios especiales para facilitar tus necesidades, mientras que otras pueden estar cerradas. Para evitar desplazamientos innecesarios, te recomendamos consultar el horario de apertura específico de cada supermercado".

Además de en Barcelona ciudad, hoy también es festivo en:

Almacelles (Segrià, Lleida).

Escaladei (Priorat, Tarragona).

L'Hospitalet de Llobregat (Barcelonès).

Santa Coloma de Gramenet (Barcelonès).

La Palma de Cervelló (Baix Llobregat, Barcelona).

Sant Joan Despí (Baix Llobregat, Barcelona).

Vallgorguina (Vallès Oriental, Barcelona).

Montcada i Reixac (Vallès Occidental, Barcelona).

Calldetenes (Osona, Barcelona).

En estas localidades, conviene consultar el horario de apertura de los establecimientos. En el resto de Catalunya, al no ser festivo las tiendas mantendrán su horario habitual.