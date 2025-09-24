Sabadell invierte tres millones en la calle para renovar aceras y mejorar la accesibilidad

El plan municipal 'Els diners als carrers' sigue su curso en Sabadell. El Ayuntamiento ha activado una nueva fase de actuaciones que supondrá una inversión de cerca de tres millones de euros para intervenir en una veintena de calles repartidas por toda la ciudad. El objetivo: reparar aceras, rebajar barreras arquitectónicas y avanzar hacia un espacio público más cómodo y accesible.

Los primeros movimientos ya se dejan ver en dos ejes de peso. La céntrica Via de Massagué, escaparate comercial de la ciudad, ha estrenado calzada y en breve verá cómo se rehacen también varios tramos de acera. En paralelo, esta misma semana han arrancado los trabajos en la Via Aurèlia, donde se renovarán las aceras, se adecuarán pasos de peatones y se rebajarán alcorques de árboles para facilitar el tránsito de personas con movilidad reducida.

La lista de calles incluidas en esta nueva tanda es larga: Sant Antoni, Brujas, Colom, Vilarrúbias, Armand Obiols, Noufonts, Jaume I, Travessera de l’Església, la plaza d’Espanya, las carreteras de Prats, Caldes y Molins de Rei, el entorno del Parc de les Aigües, el paseo de Fleming, de la Palma, Permanyer, Reina Elionor y Feijoo.

Una operación de largo aliento

Desde el verano de 2024, Sabadell viene desplegando un "plan de choque" en el espacio público. Calles como la Rambla, Calassanç Duran o la avenida de la Pau ya han sido objeto de reformas similares. En total, el programa prevé actuar entre 2024 y 2025 sobre más de 104.000 metros cuadrados de pavimento y 12.000 de aceras: 116.000 metros cuadrados de superficie urbana renovada en dos años.

La inversión global en este bienio asciende a 7,5 millones de euros. El compromiso municipal, además, es mantener el pulso más allá de 2026, con nuevas fases centradas en la rehabilitación de aceras, asfaltado y adaptaciones que hagan de Sabadell una ciudad más accesible, sostenible y sin rincones olvidados.

En definitiva, una apuesta por el urbanismo de proximidad, con la vista puesta en mejorar la calidad de vida de los vecinos y vecinas a pie de calle.