El restaurante de Barcelona que pide a sus clientes que lo puntúen mal en Google

El restaurante Sra. Dolores, abierto en 2023 en Barcelona, ha sorprendido con una curiosa petición: su propietarioha animado a clientes y amigos a dejar reseñas negativas en Google. El motivo, según ha explicado el chef al frente del local, Mahieu Pérez, es su hartazgo con la "tiranía" de las valoraciones en esta plataforma, que a su juicio reducen el esfuerzo de un negocio a una simple nota media que no siempre refleja la realidad.

Cada vez son más los restauradores que están alzando la voz contra el sistema de puntuaciones de Google, que sirve de guía para muchos clientes. Muchos hosteleros se quejan de que unas pocas reseñas negativas pueden dañar gravemente la reputación de un establecimiento. Denuncian que algunos usuarios puntúan por motivos ajenos a la experiencia gastronómica, como no conseguir mesa o que el precio no coincida con sus expectativas. También, en algunos casos, hay usuarios que se confunden y dejan su reseña en el restaurante equivocado.

Comentarios humorísticos

En el caso del Sra. Dolores, la propuesta del chef Mathieu Pérez ya comienza a verse reflejado en Google, con reseñas de una sola estrella acompañados de comentarios ocurrentes. Así, pueden leerse valoraciones como: "Me han dicho que diga que no vayáis", "Esperaba que me faltaran al respeto, una vergüenza absoluta", o "Rosalía no estaba" (porque la cantante visitó el establecimiento recientemente).

La opinión de Cata Mayor

El Sra. Dolores, situado a pocos metros del Raval, tiene la estética de un bar-restaurante de toda la vida y está especializado en frituras creativas. Entre sus propuestas destacan los churros de patata con salsa brava casera elaborada con chile ahumado y pepinillo, así como su oferta de vinos naturales.

La sección Cata Mayor de EL PERIÓDICO, que visitó el local el año pasado, destacó también otras elaboraciones como la lasaña frita, los arancini sicilianos rellenos de risotto y las mini gambas de Normandía con especias indias. Platos que, a pesar de ser fritos, los expertos gastronómicos de este diario describieron como "nada aceitosos".