La reordenación del entorno de la Sagrada Familia prevé el traslado de paradas de artesanía a la Diagonal

Una decena de paradistas que cada fin de semana colocan sus puestos en las plazas de Gaudí y de la Sagrada Familia desde hace tres décadas temen tener que dejar de hacerlo a partir del próximo 5 de octubre. El plan del Ayuntamiento de Barcelona para atajar la saturación del Espacio de Gran Afluencia (EGA) del entorno del Templo, prevé que estas paradas se trasladen a partir de esa fecha a la plaza de Pablo Neruda, en la intersección de las calles de Aragó, Marina y la avenida Diagonal. Este nuevo emplazamiento no gusta a los feriantes –en su mayoría, personas de más de 60 años–, que creen que no podrán beneficiarse como hasta ahora del incansable reguero de turistas y visitantes de la obra de Gaudí.

A este desplazamiento se le suma el hecho de que el próximo día 5 caducan las licencias que el ayuntamiento concedió a estos puestos. Se abre una nueva etapa para todos los mercados no sedentarios de la ciudad: los permisos tendrán que estar sujetos a una serie de nuevas condiciones y exigencias económicas que algunos de estos comerciantes no creen poder alcanzar. El conflicto entre paradistas y consistorio se produce, además, en unas fechas clave para la Sagrada Familia y su entorno. Este pasado martes comenzaron las obras de peatonalización de la calle Marina y remodelación de la plaza de Gaudí y en pocos días echan a andar los actos de conmemoración del centenario de la muerte del celebérrimo arquitecto catalán.

Para Júlia Caballero de Ávila, una de las paradistas, el nuevo emplazamiento es completamente inviable para la supervivencia económica de su negocio. "No podremos pagarnos ni [la tasa de] los autónomos y ellos lo saben", espeta en referencia al ayuntamiento. Caballero de Ávila denuncia que el consistorio no ha querido escuchar ninguna de sus propuestas desde marzo, cuando supieron que las licencias de sus paradas no se renovarían cómo lo habían ido haciendo hasta ahora. Así lo denunciaron en el pleno del distrito de l'Eixample en mayo. El último encuentro entre los paradistas y técnicos del distrito por Sant Joan tampoco fue bien: "Propusimos cambiar la ubicación y los días para no molestar. Dijeron que lo estudarían y responderían, pero no nos contestaron", denuncia la comerciante.

De hecho, asegura que hasta este pasado martes no conocían los pormenores de las nuevas licencias. Deben decidir en apenas dos semanas si piden o no una prórroga de estos permisos. Además, el precio de esta autorización ha subido y se exigirá que siempre regente el puesto de venta el titular de la licencia, cuando hasta ahora podían suplirle familiares.

Para los paradistas, el nuevo emplezamiento los deja en clara desventaja frente a otros colectivos, como los pintores o el mercado de payés, que también se ven afectados tanto por las actuales obras como por la reordenación de la EGA. Consideran que estos grupos se quedan con puestos en puntos privilegiados de la avenida Gaudí.

Puesta al día

Fuentes municipales, por su parte, matizan la versión de los paradistas. Aseguran que a los trabajos de remodelación de la plaza de Gaudí y al plan para atajar la saturación del entorno del templo se suma la necesidad de "poner al dia y adaptar las licencias a la legislación vigente". De ahí que hayan cambiado ciertos requisitos y que sea necesaria la renovación de los permisos de cara al próximo día 5 de octubre.

Las mismas voces aseguran que se está hablando con "los diferentes colectivos que ponen parada" en el entorno de la Sagrada Familia y se están "cerrando y pactando" con ellos nuevas ubicaciones para regular mejor la gran afluencia del espacio público. Como a los paradistas no les convence mudarse a la plaza de Pablo Neruda, el consistorio promete "seguir hablando con ellos para ver qué opciones hay sobre la mesa". "Tenemos hasta el día 5 de octubre para cerrarlo y seguro que encontramos un punto de acuerdo", concluyen portavoces municipales.