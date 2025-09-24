Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

BComú

Pisarello evita confirmar su candidatura a la alcaldía de Barcelona tras la salida de Janet Sanz

CONTEXTO | Janet Sanz deja la política: “Ayudar a hacer mejor la ciudad ha sido el mayor regalo”

ENTREVISTA | Janet Sanz: “Negar los efectos de la 'superilla' tendría que ser un delito”

El portavoz de los Comuns en el Congreso, Gerardo Pisarello, durante una rueda de prensa

El portavoz de los Comuns en el Congreso, Gerardo Pisarello, durante una rueda de prensa / Diego Radamés - Europa Press

Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico

El diputado de los Comuns en el Congreso, Gerardo Pisarello, ha evitado pronunciarse abiertamente sobre si será el candidato de BComú para la alcaldía de Barcelona en las elecciones de 2027, después de que Janet Sanz haya anunciado que deja la política.

"Es un debate muy prematuro. Ahora estoy concentrado en la vivienda, en Catalunya y en el genocidio en Gaza. Cuando llegue el momento, escucharemos lo que tenga que decir la militancia y la sociedad", ha dicho este miércoles en declaraciones a Catalunya Ràdio.

En la misma entrevista, Pisarello también ha reafirmado su apuesta por la "máxima unidad de las izquierdas" que sea posible, ya sea en una lista electoral o, si no, en la práctica. "Para que no pasen cosas como las de ayer y votemos juntos las cosas que son de justicia", ha dicho sobre el fallido traspaso de competencias en inmigración.

El pasado lunes, la presidenta del grupo municipal Barcelona En Comú anunció que deja la política. Por ello, queda la incógnita de quién se presentara como cabeza de lista en las elecciones municipales de 2027 y se postulará para ser el próximo alcalde o alcaldesa de Barcelona.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

  1. Via Laietana: el ayuntamiento pinta un paso de peatones tradicional en la plaza de Antoni Maura para paliar la confusión
  2. Barcelona planea convertir el último tramo sin cubrir de la Ronda del Mig en un paseo
  3. Los precios suben en bares y restaurantes de Barcelona: menús a 14 euros de media, cervezas a 2,4 y cafés a 1,4
  4. Janet Sanz (BComú) anuncia que deja la política: “Ayudar a hacer mejor la ciudad ha sido el mayor regalo”
  5. Cierra 'hasta nuevo aviso' la sala El Pumarejo de L'Hospitalet tras una una orden de suspensión de la actividad
  6. Edu Saz, arquitecto, revela por qué Barcelona es mejor que Madrid: 'Hay algo que me sorprende
  7. Cursa de la Mercè 2025 en Barcelona, hoy en directo: última hora de la carrera, recorrido y ganadores
  8. Alud de empadronamientos sospechosos en Sant Cugat: el gobierno habla de “mafia” y la oposición denuncia 'opacidad

Bonet dice que la encuesta de EL PERIÓDICO consolida y amplía el liderazgo de Collboni

Bonet dice que la encuesta de EL PERIÓDICO consolida y amplía el liderazgo de Collboni

Crecen la oposición a restringir el coche en el centro y a ampliar el aeropuerto de Barcelona

Crecen la oposición a restringir el coche en el centro y a ampliar el aeropuerto de Barcelona

Diada castellera de la Mercè 2025

Diada castellera de la Mercè 2025

Barcelona celebra una diada de la Mercè plácida, sin lluvia ni sobresaltos políticos

Barcelona celebra una diada de la Mercè plácida, sin lluvia ni sobresaltos políticos

Mercè en la Estació del Nord maravilla con sus noches canallas y mañanas familiares

Mercè en la Estació del Nord maravilla con sus noches canallas y mañanas familiares

Estació del Nord, la Mercè más teatral

Estació del Nord, la Mercè más teatral

Acreditación internacional para el aeropuerto de Barcelona por la reducción de emisiones

Acreditación internacional para el aeropuerto de Barcelona por la reducción de emisiones

Pisarello evita confirmar su candidatura a la alcaldía de Barcelona tras la salida de Janet Sanz

Pisarello evita confirmar su candidatura a la alcaldía de Barcelona tras la salida de Janet Sanz