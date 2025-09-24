Pisarello evita confirmar su candidatura a la alcaldía de Barcelona tras la salida de Janet Sanz

El diputado de los Comuns en el Congreso, Gerardo Pisarello, ha evitado pronunciarse abiertamente sobre si será el candidato de BComú para la alcaldía de Barcelona en las elecciones de 2027, después de que Janet Sanz haya anunciado que deja la política.

"Es un debate muy prematuro. Ahora estoy concentrado en la vivienda, en Catalunya y en el genocidio en Gaza. Cuando llegue el momento, escucharemos lo que tenga que decir la militancia y la sociedad", ha dicho este miércoles en declaraciones a Catalunya Ràdio.

En la misma entrevista, Pisarello también ha reafirmado su apuesta por la "máxima unidad de las izquierdas" que sea posible, ya sea en una lista electoral o, si no, en la práctica. "Para que no pasen cosas como las de ayer y votemos juntos las cosas que son de justicia", ha dicho sobre el fallido traspaso de competencias en inmigración.

El pasado lunes, la presidenta del grupo municipal Barcelona En Comú anunció que deja la política. Por ello, queda la incógnita de quién se presentara como cabeza de lista en las elecciones municipales de 2027 y se postulará para ser el próximo alcalde o alcaldesa de Barcelona.