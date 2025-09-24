Multas de hasta 600 euros en Badalona para los conductores de patinete que cometan infracciones

Badalona (Barcelonès) podrá multar con hasta 600 euros a los conductores de patinete que cometan infracciones, según recoge la nueva ordenanza de vehículos del municipio. El Ayuntamiento ha aprobado definitivamente la norma una vez terminado el período de alegaciones pertinente. El texto, que regula el uso de vehículos de movilidad personal, entrará definitivamente en vigor en las próximas semanas, una vez publicado en el Boletín Oficial de la Provincia de Barcelona.

Según el Ayuntamiento, una vez entre en funcionamiento, será una de las ordenanzas "más duras" del área metropolitana con estos vehículos. El alcalde de Badalona, Xavier Garcia Albiol, consideró la norma "imprescindible" para garantizar la seguridad de usuarios y peatones.

"Con la nueva ordenanza en Badalona ha terminado la impunidad de quienes circulan con patinete y lo utilizan para delinquir; en esta ciudad quien no cumpla las normas será sancionado", ha manifestado el alcalde.

En una publicación en Instagram, el alcalde también ha dicho que la ordenanza "obligará a contratar un seguro de responsabilidad a todos los patinetes eléctricos", y que el que circule sin él será "requisado". Y ha añadido: "Sin duda, es una mala noticia para mucho 'quinqui' que utiliza el patinete para delinquir". Aparte del seguro obligatorio, la norma también limita el uso a los mayores de 15 años e impone la utilización del caso de protección, entre otros.