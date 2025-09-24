Fiesta mayor
El primer día de la Mercè 2025 deja 17 detenidos por hurtos
La primera jornada de las Fiestas de la Mercè 2025 en Barcelona ha terminado con un balance de 17 personas detenidas por parte de los Mossos d'Esquadra y la Guardia Urbana, según han informado fuentes municipales este miércoles. Las fiestas de la Mercè comenzaron este martes 23 de septiembre y finalizarán el domingo 28.
En declaraciones a los medios, el concejal de Cultura del Ayuntamiento de Barcelona, Xavier Marcé, ha explicado que todos los arrestos se han producido por hurtos, la mayoría relacionados con el robo de teléfonos móviles. Marcé también ha señalado que la de este martes “no es una cifra especialmente relevante”, considerando el volumen de público que concentra la fiesta mayor de la ciudad.
El martes 23 de septiembre, víspera de festivo local, comenzó la programación de conciertos y actos multitudinarios de la fiesta mayor. En este contexto, algunos delincuentes aprovechan las aglomeraciones para robar pertenencias a los asistentes.
