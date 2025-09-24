¿Por qué siempre llueve en la Mercè? La leyenda de las lágrimas de Santa Eulàlia

Las fiestas de la Mercè 2025 vuelven a verse amenazadas por la lluvia. El mal tiempo no es un invitado inesperado en la fiesta mayor de Barcelona, que este año se celebra del 23 al 28 de septiembre. Cada edición, tanto barceloneses como visitantes siguen con atención la previsión meteorológica, ya que la mayoría de actividades y conciertos se desarrollan al aire libre, y en septiembre el clima acostumbra a ser incierto. Y aunque este 24 de septiembre, día de la copatrona, ha estado marcado por el sol y un clima agradable, los próximos días podrían llegar acompañados de chubascos.

La tradición popular atribuye estas lluvias a Santa Eulàlia, la antigua copatrona de Barcelona, destronada por la Mercè en el siglo XVII. Según la leyenda, cada gota que cae durante la fiesta son las llamadas “lágrimas de Santa Eulàlia”, fruto de la rabia de la santa tras perder en 1688 el protagonismo en el patronazgo local. La Mercè ganó entonces el favor de las autoridades después de que, según la historiografía, intercediera para salvar la ciudad de una plaga de langostas en 1687. Hoy en día, tanto la Mercè como Santa Eulàlia comparten el título de patronas de la capital catalana, aunque las fiestas de la primera gozan de mucha mayor popularidad.

En los últimos años, las lluvias han hecho acto de presencia durante la Mercè en varias ocasiones, reavivando cada vez la leyenda de las lágrimas de Santa Eulàlia.

Pero no solo en septiembre se habla de este fenómeno. También se conoce con el mismo nombre a los episodios de lluvia que coinciden con las fiestas de Santa Eulàlia, que cada año se celebran en torno al 12 de febrero. Entonces, Barcelona festeja lo que se considera su fiesta mayor de invierno, con un programa lleno de actos donde la cultura popular es la gran protagonista. Cuando llueve durante estas fiestas, también se dice, tradicionalmente, que són de nuevo las lágrimas de Santa Eulàlia.