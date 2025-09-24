L'Hospitalet descarta adquirir el Auditori de La Torrassa, cerrado desde 2023, por los problemas estructurales del mismo

El Auditori de la Torrassa cada vez ve más lejos la posibilidad de levantar la persiana, que bajó en verano de 2023. Fue entonces cuando se detectaron una serie de deficiencias que impedían mantenerlo en funcionamiento y renovar la licencia de actividad de espectáculos. El Ayuntamiento de L'Hospitalet, tras años de negociaciones con el Arzobispado de Barcelona —propietario del equipamiento—, ha descartado ahora adquirir el equipamiento por las deficiencias técnicas y estructurales del mismo. Hasta ahora, no ha habido tampoco ningún mensaje por parte del Arzobispado que permita pensar que la entidad reformará y reabrirá el auditorio por su propia cuenta.

Este mismo martes 23 de septiembre, consistorio y Arzobispado mantuvieron una reunión para tratar este y otros temas. Así, el primer teniente de alcalde, Jesús Husillos, explica que la archidiócesis "tiene interés" en que el ayuntamiento se quede y haga cargo del espacio, pero, remarca Husillos, "quedárnoslo para que no pueda hacer de auditorio no es muy inteligente". El edil recuerda que la principal dificultad se encuentra en la salida de emergencia. "Cuando entras, hay un desnivel muy pronunciado, y sí, hay un ascensor, un montón de cargas, más bien, y unas escaleras. Pero el tema es que la salida es muy estrecha y, además, no sale a la calle, sino que sale al patio de la Escola Sant Jaume", destaca, entre otras deficiencias para poder cumplir con la normativa.

"Si alguien puede interpretar que esto cumple normativa, exploraríamos todas las posibilidades, pero es que todos los técnicos del Ayuntamiento que lo han visitado dicen que no da. El cuerpo técnico nos está desaconsejando la adquisición por la vía que fuera y la gestión", asevera Husillos en una línea similar a la adelantada previamente por el medio local 'LH Digital'.

Para poder reabrir el equipamiento, ayuntamiento y Iglesia habían explorado nuevas fórmulas contractuales después de que se disolviese la entidad privada que gestionaba el Auditori. Una búsqueda que no parece que vaya a tener mayor recorrido. La importancia del Auditori de la Torrassa recae en que se trata de uno de los pocos equipamientos culturales y al servicio del vecindario de una de las zonas más densamente pobladas de Europa. Es así, uno de los pocos espacios de la zona para desarrollar actividades locales y culturales con el que cuentan las asociaciones de la zona.

Alternativas

Entidades del barrio han explicado ya en anteriores ocasiones que, para muchos vecinos, parte de la necesidad de que vuelva a levantar la persiana surge de que el Auditori había ofrecido estos años una oferta cultural mucho más asequible que la que se puede encontrar, por ejemplo, en el mismo Teatre Joventut de L'Hospitalet, ubicado en el barrio de Collblanc. Un teatro que, además, encara su el último tramo de la temporada antes de cerrar para que se puedan llevar a cabo, en este caso sí, obras para reformarlo y adecuarlo.

Aunque su historia se remonta a los años 60, cuando se constituyó la entidad Centre Moral i Recreatiu Santiago Apòstol, en 2002 fue reformado y nuevamente inaugurado. Desde entonces, ha sido un punto de encuentro clave para las entidades del barrio o las escuelas cercanas y ha llegado a acoger cientos de representaciones teatrales.

Husillos explica también que en el Pleno municipal de este mes de septiembre llevarán a votación una modificación de crédito para adquirir todo el edificio en el que se ubica la regiduría del Distrito II. Apunta el concejal que no será una alternativa inmediata y que todavía no está ni redactado el proyecto, pero que entre las posibilidades que contemplan está la de replantear el centro cultural del distrito de modo que pudiera hacer funciones de auditorio. "Llevamos años detrás del local y ahora se presenta esta oportunidad", remarca. "El problema del distrito II es que no tiene grandes locales por lo que, deberemos usar más inteligentemente los distintos elementos que tenemos", remacha el primer teniente de alcalde.