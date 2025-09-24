Huelga de los agentes de seguridad en el metro de Barcelona: “Uno solo no puede hacer nada frente a una banda"

Las pantallas publicitarias del metro de Barcelona, tanto en los andenes como dentro de los vagones, informan este miércoles de que hay cámaras de videovigilancia para garantizar la seguridad. Suplen a los agentes que patrullan habitualmente: desde medianoche, coincidiendo con las fiestas de la Mercè, cerca de medio millar de trabajadores de los servicios de seguridad del suburbano están en huelga indefinida.

"Ahora debería haber 10 vigilantes en cada línea, pero solo hay seis", explican representantes del comité de empresa de CCOO, UGT, STS-C, SPS, USOC y RoS, que han acudido a una concentración unitaria que ha reunido esta mañana a unos 50 trabajadores en la plaza Catalunya.

Protesta de los trabajadores de seguridad del metro de Barcelona para reivindicar una mejora de sus condiciones laborales. Fotografía de Jordi Cotrina / Jordi Cotrina / EPC

De carteristas a bandas

Los sindicatos reclaman a las dos empresas que prestan el servicio, Securitas y Prosegur, un aumento del complemento salarial, que permanece congelado desde hace dos décadas (puesto que el sueldo ya viene definido por convenio colectivo), así como más personal y mayor protección, puesto que se sienten poco apoyados por sus empresas.

Carteristas, personas bajo los efectos de las drogas y el alcohol, bandas y la presencia de armas blancas son situaciones que los trabajadores de seguridad explican que deben afrontar a menudo. Los concentrados se refieren en varios momentos a su compañero que a principios de año perdió un ojo por una brutal agresión.

“Desde hace años los agentes de seguridad ya no van en pareja durante el día. Estamos en una situación de plena indefensión, uno solo no puede hacer nada frente a una banda", ha denunciado David Barrero, el portavoz del comité y de la huelga, que la plantilla de ambas empresas ya lleva haciendo desde el pasado diciembre durante los puentes y festivos.

"Trabajo duro"

“Si hay 15 pintando el metro, ¿qué haces? Los grafiteros te echan fotos y te dicen que te irán a buscar”, exclaman Francisco Nogales, agente de seguridad en la Línea 2, y Antonio Sánchez, que en su caso lleva tres años en el metro.

El trabajo es duro y las empresas, explican los representantes sindicales, tienen problemas para captar personal, porque no es un empleo atractivo. “Somos 500 trabajadores y deberíamos ser 800”, ha indicado Barrero. A todo ello se añade que sus propias empresas, mantiene, no apoyan a los trabajadores. "Si vas al baño pueden abrirte un expediente por dejar el puesto de servicio", afirman algunos de los concentrados.

Mayor protección

Cuando hay problemas, los trabajadores aseguran que se encuentran a merced de las sanciones que les imponen las empresas. Además del aumento de sueldo, “reclamamos contar con asesoría jurídica”, afirma José Manuel Yllana, miembro del comité de huelga y empresa de UGT.

Asimismo, denuncian que el Ayuntamiento no se implica en el problema de un servicio que licita a la baja, lo que repercute en sus condiciones laborales. “La única solución es la huelga, y en estas fiestas de la Mercè se va a notar”, afirma Barrero, señalando a los problemas que suelen presentarse tras los conciertos de la noche en el metro, que son un reflejo de lo que sucede también en las calles de la ciudad.